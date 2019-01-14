Oneplus 6t'nin Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #8

HWP DxOMark serimiz uzun bir aradan sonra yenileri ile devam ediyor.

HWP DxOMark serimiz uzun bir aradan sonra yenileri ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark'ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu OnePlus'ın en iyisi OnePlus 6T oluyor.

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