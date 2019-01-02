Oneplus 6t, Galaxy A9, Galaxy S9+ ve Meizu 16th Video Karşılaştırma!
1 saat önce
Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü video karşılaştırma serimizde bu sefer OnePlus 6T, Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy S9+ ve Meizu 16th modellerini yan yana getirdik.
Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü video karşılaştırma serimizde bu sefer OnePlus 6T, Samsung Galaxy
A9, Samsung Galaxy S9+ ve Meizu
16th modellerini yan yana getirdik.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:21 Kaynak: Youtube
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