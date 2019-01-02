Son Dakika Haberleri: Oneplus 6t, Galaxy A9, Galaxy S9+ ve Meizu 16th Video Karşılaştırma!

Oneplus 6t, Galaxy A9, Galaxy S9+ ve Meizu 16th Video Karşılaştırma!

1 saat önce

Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü video karşılaştırma serimizde bu sefer OnePlus 6T, Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy S9+ ve Meizu 16th modellerini yan yana getirdik.

Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü video karşılaştırma serimizde bu sefer OnePlus 6T, Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy S9+ ve Meizu 16th modellerini yan yana getirdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:21 Kaynak: Youtube

Meizu, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy, Genel
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