Oneplus 6t İnceleme - Yeni Amiral Gemisi Katili? (Video)
1 saat önce
OnePlus 6T inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisinin detaylarına yakından bakıyoruz.
OnePlus 6T inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisinin detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım OnePlus 6T bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:21 Kaynak: Youtube
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