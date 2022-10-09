OnePlus'tan kafa karıştıran Android 12 güncellemesi! - Son Dakika
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OnePlus'tan kafa karıştıran Android 12 güncellemesi!

09.10.2022 00:22
OnePlus'tan kafa karıştıran Android 12 güncellemesi!

OnePlus 7, 7 Pro, 7T ve 7T Pro modelleri nihayet Android 12 aldı. OnePlus'ın yaklaşık bir yıl geç yayınladığı güncelleme şaşırttı.

Google yaklaşık iki ay önce Android 13'ü duyurdu ve bazı Pixel modellerine dağıtmaya başladı. İlginç şekilde OnePlus ise OnePlus 7, 7 Pro, 7T ve 7T Pro modellerine Android 12 güncellemesini geçtiğimiz gün paylaştı. Bu, OnePlus 7 ailesinin yaklaşık bir versiyon geriden gelmesine yol açıyor.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T ve 7T Pro için Android 12 müjdesi (!)

2019 yılında tanıtılan OnePlus 7 ailesi, geçtiğimiz haftaya kadar hala Android 11 kullanıyordu. Çinli üreticinin güncelleme programının kurbanı olan OnePlus 7 kullanıcıları ise nihayet Android 12'iyi deneyimlemeye başlayabilir. Android 13'ün ise bazı telefonlar için çoktan dağıtıma çıktığını hatırlatalım.

OnePlus, Android 12 beta güncellemesini birkaç hafta önce başlatmıştı, 7 Ekim tarihinde ise Android 12 kararlı sürüm güncellemesini global olarak erişime açtı. Ancak betaya kayıtlı olmayan kullanıcıların Android 12'yi önümüzdeki günlerde alacağı ifade edildi.

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Android 12 güncellemesi ayrıca Ağustos güvenlik yamasıyla birlikte paylaşılıyor. Ağustos güvenlik yamasının yaklaşık iki aylık olduğunu göz önünde bulundurursak, birçok kullanıcı bu durumu "şaka" olarak nitelendirmeye başladı.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T ve 7T Pro için sunulan Android 12 güncellemesinin en iyi yanı ise OxygenOS 12.1 arayüzü ile birlikte paylaşılıyor olması. Yeni arayüzle birlikte üç seviyeli karanlık mod, widget'lar için yeni seçenekler, algoritma kullanan yeni Akıllı Pil gibi birçok özellik sunuluyor.

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan OnePlus 7 ailesi, 2019 yılına damgasını vurmayı başarmışı. Özellikle AMOLED ekranları ve kamera performanslarıyla dikkat çeken OnePlus 7 modelleri, günümüzde şirket için geri planda kalmış gibi duruyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus'tan kafa karıştıran Android 12 güncellemesi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: OnePlus'tan kafa karıştıran Android 12 güncellemesi! - Son Dakika
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