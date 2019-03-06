Son Dakika Haberleri: Oneplus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi Kamerası

Oneplus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi Kamerası

26 dakika önce

OnePlus 7 Pop-Up Selfi Kamerası ve Arkada 3'lü kamera seti ile geliyor OnePlus'ın çerçeveleri yok etme arayışı mantıklı sonuçlar veriyor ve OnePlus 7 neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Oneplus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi Kamerası, System.String[]
OnePlus 7 Pop- Up Selfi Kamerası ve Arkada 3'lü kamera seti ile geliyor


OnePlus'ın çerçeveleri yok etme arayışı mantıklı sonuçlar veriyor ve OnePlus 7 neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. OnePlus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi ve üçlü kamera seti dikkat çekiyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde "Onleaks", OnePlus 7'nin 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı, 3lü kamera seti, pop-up selfi kamerası resmedilmiş. Söz konusu görüntüler bir render çalışması. Beklendiği gibi OnePlus, Oppo'nun Find X te kullandığı mekanizmayı kullanacak.

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OnePlus 7 Görüntülerinde Pop-Up Selfi


Eski kulaklık girişinin canlandırılmasını umut edenler hayal kırıklığına uğrayacak olsa da; görüntüler özellikle arka tarafta 3'lü bir kamera setini işaret ediyor. Kablosuz şarj olmayacak. Ancak işlemci tarafında son dönem amiral gemilerinde görmeye alıştığımız Qualcomm'un Snapdragon 855 mobil işlemcisi olacak. 5G alternatifi olabilir mi? onu göreceğiz. Zira bu yıl 5G akıllı telefon modellerinin sıkça duyurulacağı bir yıl olacak.

OnePlus muhtemelen Mayıs veya Haziran aylarında bu yeni modelini sunacak. Hatırlatmakta fayda var. OnePlus akıllı telefon fiyatları son dönemde kademeli olarak yükselişe geçti. Bu nedenle nasıl bir fiyatlandırma olacak ben merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz.

9to5Google, OnLeaks (Twitter)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com

Up, Teknoloji
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