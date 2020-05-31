OnePlus 7 ve OnePlus 7T Bomba Gibi Bir Güncelleme Aldı - Son Dakika

Son zamanların en büyük ivme yakalayan akıllı telefon markalarından OnePlus, kullanıcılarına sürekli yeni içerikler ve güncellemeler gönderiyor. Şirket yeni amiral gemileri OnePlus 8 ve 8 Pro'yu tanıtırken, bir önceki amiral gemisi serileri olan OnePlus 7 ve 7 T için yeni OxygenOS Open Beta yayınını gerçekleştirdi.



Bu modelin OxygenOS Open Beta ile birlikte, OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri için Open Beta 4, OnePlus 7 ve 7 Pro modelleri içinse Open Beta 14 ismi kullanılıyor. Ortaya çıkan bu beta sürümle birlikte, ilginç sistemler kullanılmaya başlandı. Tüm bunlara ek olarak mayıs güvenlik güncelleştirmesi de beta sürümde gönderildi.



OnePlus 7 ve OnePlus 7T güncellemeleri hangi özellikleri getiriyor?



Şirketin gözde telefonları olan OnePlus 7 ve 7T serileri için yayınlanan yeni OxygenOS Open Beta sürümü sayesinde gelen yeniliklerden bir tanesi de arama kaydetme özelliğiydi. Bu modellerde kaydedilen aramalar, özelliğin açık olduğu bölgelerde, arama geçmişi kısmında görülebilecek.



Şirketin yeni yayınladığı OxygenOS Open Beta sürümü, ekrana saat eklemek isteyenler için oldukça şık görünen yeni saat tasarımı sunuyor. Şirketin yeni beta sürümünde; yazılım ses girişlerinin tanınmaması sorunu düzeltildi, cihazlarda adres defterinde kişilerin kaybolması sorunu çözüldü.



Ambiyans Modu'na fazladan saat görünümü seçeneği eklendi, sistem kararlılığı geliştirildi ve genel sorunlar düzeltildi. Bütün bunlar kullanıcıların çok daha keyifli ve akıcı cihaz kullanımını destekleyecek.