OnePlus 8 Pro Parça Parça İncelendi: İşte Tüm Detaylar - Son Dakika

Piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana büyük beğeni toplamayı başaran OnePlus 8 Pro parça parça birbirinden ayrıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda son derece ilginç sonuçlara ulaşıldı. İşte bu akıllı telefon modeli ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar.



Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon tanıtımı yapan OnePlus şirketi fiyat performans açısından son derece üst düzey bir ürünü kullanıcılarla buluşturdu. Bu model özellikle de kamera avantajları bakımından gerçekten de takdir edilecek boyuttaydı. Peki ya bu akıllı telefon modelinin içi açılsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler gibi herkes merak ediyordu. Bir YouTuber tüm merak edilen sorulara cevap bulabilmek için bu akıllı telefon modelini parçalarına ayırdı.



OnePlus 8 Pro üst düzey kamerasıyla dikkat çekti



YouTuber tarafından çekilen parçalara ayırma videosunda ilk etap biraz zorlu geçti. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan bu model, son derece güçlü bir yapıştırıcı ile kapatılmıştı. Böylece akıllı telefonu parçalarına ayırmak daha güç hale geldi.



Bu akıllı telefon modelinde, 48 MP'lik ultra geniş açı sensörü ilk olarak dikkat çeken detaylar arasındaydı. 8 MP'lik telefoto sensör ve 5 MP'lik özel renk filtresi kameranın bileşenleri arasında yer alıyordu. Samsung Galaxy S20'de kullanılan 108 MP'lik kamera ile bu akıllı telefonda kullanılan kamera aynı büyüklüğe sahipti. Bu bile oldukça kaliteli bir kameraya sahip olduğunu gösteriyor.



Parçalarına ayrılan OnePlus 8 Pro, diğer modellere göre daha büyük bir bataryayla gelen, 30 W'lık 'Warp Charge' kablosuz şarjı destekleyen 4.510 mAh'lik bir bataryaya sahip. Son olarak 120 derecelik açının desteklendiği cihazda; 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma avantajları önemli bir yer tutuyor. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.