OnePlus Ace Pro'nun çıkış tarihi belli oldu!

Son dönemde odağını giriş ve orta segment modellere çeviren OnePlus, çok yakında yeni ürünlerini vitrine çıkaracak. Şirket, 3 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Evolve Beyond Speed etkinliğinde OnePlus 10T ve OxygenOS 13'ü tanıtacak. Akıllı telefon sektörün en güçlü yongalarından Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Ancak son gelişmelere göre şirket sadece bu cihazla yetinmeyecek.

OnePlus, kısa bir süre önce nisan ve mayıs aylarında tanıtılan OnePlus Ace serisinin yeni üyesi OnePlus Ace Pro modelini 3 Ağustos'ta tanıtacağını açıkladı. Hatta cihazın AnTuTu puanını paylaştı. Akıllı telefon, Xiaomi 12S Ultra gibi amiral gemilerini geride bıraktı ve 1.141.383 puan almayı başardı. Ancak ürün, OnePlus 10T ile aynı gün gelecek olmasına rağmen aynı etkinlikte tanıtılmayacak. Peki nasıl?

OnePlus Ace Pro için geri sayım başladı

OnePlus Ace Pro ile ilgili ortaya atılan iddialardan birsi de OnePlus 10T'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı yönündeydi. Hatta cihazın sadece Çin'de satılacağı söyleniyordu. Şirketin kısa süre önce yaptığı paylaşım bu iddiaları doğruladı. Zira telefon, 10T'nin vitrine çıkacağı Evolve Beyond Speed etkinliğinden 3 saat önce farklı bir etkinlikte tanıtılacak.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED panelle gelecek.

OnePlus sevilen özelliğine veda etmek zorunda kaldı!

Şu an için OnePlus Ace Pro'nun özelliklerinin tamamı veya tasarımı belli değil. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi Snapdragon 8+ Gen 1'le gelecek ve 16 GB'a LPDDR5 RAM seçeneklerine sahip olacak. Bunun dışında 10T ile arasında bazı ufak teknik detaylar olması söz konusu. Örneğin 10T modelinde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, Ace Pro'da 32 Megapiksellik bir sensör karşımıza çıkacak.

İki cihazda da OIS özellikli 50 Megapiksel Sony IMX766 birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak. Ayrıca Ace Pro'nun fiyat etiketi 443 ila 591 dolar aralığında olacak. Son olarak 512 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama ve 150W şarjı destekleyen 4.800 mAh'lik pille gelecek.

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