OnePlus Ace Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon dünyasına kazandırdığı ürünlerle adından söz ettiren OnePlus, sektördeki yerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, fiyat performans ürünü olarak nitelendirse de nitekim üst seviye olan OnePlus Ace Pro modelini tanıttı.

OnePlus Ace Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile geliyor

Ürettiği akıllı telefonlarla üst sıralara tırmanan OnePlus, Ace Pro modelini bugün Çin'de tanıttı. Şirketin yeni modelini 3 Ağustos'ta tanıtması bekleniyordu. Ancak, etkinlik ertelendi ve cihaz bugün sahne aldı. Model, şirketin daha önce piyasaya sunduğu OnePlus 10T'nin yeniden markalaşmış hali olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni fiyat/performans kralı OnePlus 10T tanıtıldı!

Modelin ön kısmında 2412 x 1080 piksel (FHD+), 394 PPI ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Öte yandan cihazın hem ön hem de arka kısım Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca model, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyor.

Yeni OnePlus modelinin arka kısmında üçlü kamera dizilimi bizleri karşılıyor. OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamerasına 8 megapiksel ultra geniş ünite ve 2 megapiksel makro snapper eşlik ediyor. Ek olarak ön tarafta 16 megapiksellik bir özçekim kamerası bulunuyor. Modelin fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde;

12GB + 256GB – 518 dolar

16GB + 256GB – 563 dolar

16GB + 512GB – 637 dolar

Model, 150W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 4.800mAh pil ile destekleniyor. 15 Ağustos'tan itibaren iki renk seçeneği ile (siyah, yeşil) Çin'de satın alınabilecek. Modelin şu anda Çin için satışa sunulduğu belirtildi. Küresel sahnede ise OnePlus 10T modeli, aynı özelliklerle satın alınabiliyor. Ancak telefonun bu isimle küresel sahneye çıkabileceği ve Türkiye pazarına girebileceği konuşuluyor.

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