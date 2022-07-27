OnePlus Ace Pro bir ilke imza atacak! - Son Dakika
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OnePlus Ace Pro bir ilke imza atacak!

27.07.2022 13:06
OnePlus Ace Pro bir ilke imza atacak!

OnePlus, iddialarla gündemde olan Ace Pro modeliyle ilgili yeni bir teknik detayı açıkladı. İşte ayrıntılar!

OnePlus, önümüzdeki günlerde yeni ürünlerini vitrine çıkaracak. Şirket, 3 Ağustos'ta düzenlenecek Evolve Beyond Speed etkinliğinde OnePlus 10T ve OxygenOS 13'ün yanı sıra bu etkinlikten saatler önce de farklı bir lansmanda Ace Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak şirket, yaptığı yeni bir paylaşımda yaklaşan OnePlus Ace Pro modelinin bir özelliğini açıkladı. Buna göre akıllı telefon bir ilke imza atacak.

OnePlus Ace Pro kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus Ace Pro ile ilgili ortaya atılan iddialardan birsi de OnePlus 10T'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı yönündeydi. Hatta cihazın sadece Çin'de satılacağı söyleniyordu. Şirketin kısa süre önce yaptığı paylaşım bu iddiaları doğruladı. Zira telefon, 10T'nin vitrine çıkacağı Evolve Beyond Speed etkinliğinden 3 saat önce farklı bir etkinlikte tanıtılacak.

OnePlus Ace Pro bir ilke imza atacak!

OnePlus, bir süre önce yaptığı yeni bir paylaşımla cihazın 16 GB LPDDR5 RAM ile geleceğini duyurdu. Bu da Ace Pro'yu şirketin 16 GB RAM'li ilk akıllı telefonu yapıyor.

OnePlus 10T'nin tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu!

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED panelle gelecek. Öte yandan 32 Megapiksel ön kamera, OIS özellikli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 2 megapiksel makro kamera cihazda yer alacak.

OnePlus Ace Pro'nun fiyat etiketi 443 ila 591 dolar arasında olacak. Aynı zamanda 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ve 150W şarj destekli 4.800 mAh'lik pille gelecek. Akıllı telefonun tasarımı ise henüz belli değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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OnePlus Ace Pro'nun çıkış tarihi belli oldu! OnePlus Ace Pro'nun çıkış tarihi belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus Ace Pro bir ilke imza atacak! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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