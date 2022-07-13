OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisinden yeni bilgiler geldi! - Son Dakika
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OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisinden yeni bilgiler geldi!

13.07.2022 15:00
OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisinden yeni bilgiler geldi!

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 10T modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

OnePlus, yakında teknik özellikleriyle amiral gemisi modellerle rekabet edebilecek potansiyelde olan bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek OnePlus 10T ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

OnePlus 10T, 3C veri tabanında ortaya çıktı

OnePlus 10T, PGP110 model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Akıllı telefon, kutudan 160W şarj cihazıyla çıkacak. Öte yandan maksimum 150W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik bir pille gelecek.

OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisinden yeni bilgiler geldi!

OnePlus 10T'nin tasarımıyla ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıktı. Ancak hiçbiri onleaks ve SmartPrix ortaklığında paylaşılan yeni görseller kadar geniş kapsamlı değildi. Buna göre akıllı telefon, yüksek ekran gövde oranına sahip bir tasarımla gelecek. Aynı zamanda selfie kamerası ekranın üst-orta kısmına nokta şeklinde konumlandırılacak.

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Arka panelde bizleri OnePlus 10 Pro'ya benzer bir kamera kurulumu karşılıyor. Burada sadece LED flaş ile bir sensörün yerinin değiştiğini görüyoruz. Bunun haricinde arka tarafta herhangi bir farklılık söz konusu değil. Öte yandan arkada plastik çerçeveler ve cam bir panel mevcut olacak. Ayrıca sadece siyah ve yeşil renk opsiyonlarıyla satışa çıkacak.

Akıllı telefon, 6.67 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan E4 AMOLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacak. 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolamayla gelmesi de kuvvetle muhtemel. Bu da cihazı şirketin ilk 16 GB RAM'li telefonu yapacak.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemcinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada f/1.8 diyafram aralığına sahip ve 1/1.5 inç boyutlarında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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