Oneplus'ın Yeni Amiral Gemisi Oneplus 7'nin Kılıf Tasarımları Ortaya Çıktı
1 saat önce
Lanse edilmesi artık an meselesi olan OnePlus 7'nin ortaya çıkan kılıfları, tasarımının detaylarını açığa vuruyor.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi hakkında gelen bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Gündeme 'tanıtılmadan satışa sunulan telefon' olarak bomba gibi düşen OnePlus 7, uzun zaman boyunca adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde tanıtım videosu ortaya çıkan OnePlus 7'nin şimdi ise şeffaf kılıflarının detayları elimize ulaştı.
Şirketlerin yeni cihazları hakkındaki bilgileri daha cihazlar tanıtılmadan ortaya koyan ve özellikle Twitter
'da tanınan Sudhanshu Ambhore isimli kullanıcı, 3. parti bir üreticinin OnePlus 7 için ürettiği şeffaf ve mat siyah kılıf tasarımlarını tam kalitesiyle bugün içerisinde paylaştı. Kılıf üreticisinin kim olduğuna dair bir bilgi ise vermedi.
Kılıfların içerisinde bulunan telefon modeli, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve haberini de yaptığımız OnePlus 7 tasarımıyla birebir eşleşiyor. Neredeyse %100'e yakın ekran/gövde oranıyla fazlasıyla başarılı bir tasarım sergileyen OnePlus 7 için sizlerin düşünceleri neler?
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:08
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