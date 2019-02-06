Son Dakika Haberleri: Oneplus, Mwc 2019'da 5g'li Oneplus 7'yi Ortaya Çıkarabilir

Oneplus, Mwc 2019'da 5g'li Oneplus 7'yi Ortaya Çıkarabilir

30 dakika önce

OnePlus, MWC 2019'da sadece davetlilerin katılabileceği gizli bir etkinlik düzenleyecek. İddiaya göre bu davet sırasında OnePlus 7 ya da OnePlus 5G modelleri katılımcılara gösterilecek.

Oneplus, Mwc 2019'da 5g'li Oneplus 7'yi Ortaya Çıkarabilir, System.String[]
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Mobil Dünya Kongresi'nde kapalı kapılar ardında düzenleyeceği bir etkinlik için etkinliğin özel konuklarına davetiyeler göndermeye başladı. OnePlus'un halka kapalı bir etkinlik düzenleyecek olması, şirketin söz konusu etkinlik sırasında 5G destekli OnePlus akıllı telefon ya da OnePlus 7 hakkında açıklamalarda bulunacağı söylentilerinin yayılmasına neden oldu.



OnePlus, geçtiğimiz dönemde 2019 yılı içinde 5G destekli bir model satışa sunacağını açıklamıştı. Ayrıca ortaya çıkan bazı sızıntılar, çentiksiz bir OnePlus modelinin geleceğini ortaya çıkarmıştı. Belki de OnePlus, kapalı kapılar ardında gizli bir etkinlik düzenleyerek 5G destekli akıllı telefonunu ya da OnePlus 7'yi özel davetli ziyaretçilere gösterebilir.




OnePlus 6'nın Mayıs ayında tanıtıldığını düşünürsek OnePlus 7'nin MWC 2019'da tanıtılmasının bir hayal olacağını düşünebilir. Bu nedenle şirket, davetlilere bir cihaz gösterse bile bu, üretim öncesi bir prototip olacaktır. Bununla birlikte 5G destekli OnePlus modelinin tanıtımı OnePlus 7'ye göre çok daha yakın bir tarihte gerçekleşebilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:45 

Mobil Dünya Kongresi, Teknoloji
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