OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası! - Son Dakika
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OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

20.05.2022 14:36
OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

Uzunca bir süredir gündemde düşmeyen OnePlus Nord 2T tanıtıldı. Peki cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte OnePlus Nord 2T özellikleri.

OnePlus, sektörde bugüne dek amiral gemisi katili olarak lanse edilen modelleriyle biliniyordu. Bu, son zamanlarda büyük ölçüde değişti ve şirket, odağını giriş ve orta segmente de çevirdi. Hatta geçtiğimiz saatlerde OnePlus Nord 2T tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Nord 2T özellikleri

OnePlus Nord 2T; 6.43 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda Corning Gorilla Glass 5 ve HDR10+ desteğinin yanı sıra 409 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor.

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Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 1300'den güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci, bir 3.0 GHz Cortex-A78, üç 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak ARM Mali G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

Önde sol üst köşeye konumlandırılan 32 Megapiksel IMX615 selfie kamerası, arkada 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel monokrom sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Modelin 8 GB RAM + 128 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki varyantı mevcut. Bunun dışında 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilden besleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 arayüzünü çalıştırıyor.

İşlemciMediaTek Dimensity 1300Birincil Ekran6.43 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panel, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ desteği, 409 ppi piksel yoğunluğuDepolamaUFS 3.1 destekli 128 GB/ 256 GBBellek8 GB/ 12 GBArka kamera50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel monokrom sensörüÖn kamera32 MegapikselBatarya80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı OxygenOS 12.1

OnePlus Nord 2T fiyatı

OnePlus Nord 2T, yukarıda da belirttiğimiz üzere iki varyantla satışa çıkacak. 24 Mayıs'tan itibaren şirketin resmi mağazaları ve perakendeciler aracılığıyla satışa çıkması planlanan akıllı telefonun fiyatları ise şöyle;

8 GB RAM + 128 GB – 399 euro

12 GB RAM + 256 GB – 499 euro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Nord 2T 5G, teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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