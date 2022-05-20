OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

OnePlus, sektörde bugüne dek amiral gemisi katili olarak lanse edilen modelleriyle biliniyordu. Bu, son zamanlarda büyük ölçüde değişti ve şirket, odağını giriş ve orta segmente de çevirdi. Hatta geçtiğimiz saatlerde OnePlus Nord 2T tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Nord 2T özellikleri

OnePlus Nord 2T; 6.43 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda Corning Gorilla Glass 5 ve HDR10+ desteğinin yanı sıra 409 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor.

OnePlus Ace Racing Edition tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 1300'den güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci, bir 3.0 GHz Cortex-A78, üç 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak ARM Mali G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde sol üst köşeye konumlandırılan 32 Megapiksel IMX615 selfie kamerası, arkada 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel monokrom sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Modelin 8 GB RAM + 128 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki varyantı mevcut. Bunun dışında 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilden besleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 arayüzünü çalıştırıyor.