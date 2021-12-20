OnePlus, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro için OxygenOS 12 Güncellemesini Tekrar Yayınladı - Son Dakika

OnePlus birkaç gün önce, OxygenOS 12 güncellemesini yayınlamıştı, ancak müşteriler tarafından bildirilen yoğun aksaklıklar ve hatalar nedeniyle, güncelleme firma tarafından geri çekildi. Birçok kullanıcı, telefonlarını OnePlus 9, OnePlus 9 Pro'ya güncelledikten sonra akıllı telefonlarının düzgün çalışmayı bıraktığından şikayet etmişti. Ancak OnePlus, güncellemeyi bir kez daha kullanıma sunmaya karar verdi.

Yeni Oxygen OS güncellemesi C.39 olarak işaretlenirken önceki sürüm C.36 olarak işaretlendi. C.36'yı yüklediyseniz, güncelleme telefonunuzda karşılaştığınız hataları ve aksaklıkları düzelteceği için hemen C.39 sürümünü yüklemelisiniz.

OnePlus, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro için OxygenOS 12 Güncellemesini Tekrar Yayınladı

OnePlus, OxygenOS 12'nin önceki sürümünde tespit edilen sorunları ele almış görünüyor.

Şirketin, topluluk sayfasında yaptığı açıklamada;

"OxygenOS 12, OnePlus ve 9 Pro için kısa süre önce piyasaya sürüldü. Bu konudaki yorumlarınız ve geri bildirimleriniz hemen alındı ????ve ürün ekibine iletildi.

Her zaman olduğu gibi onlara çok değer veriyoruz ve sorunları çözmek için bir güncelleme yayınlamak için hemen çalışmaya başladık.

Bu derlemede, belirli senaryolarda mobil verilere bağlanamama, telefon bildirimlerinin görünmemesi, donma sorunları, bazı ekran sorunları vb. dahil olmak üzere son zamanlarda en çok bildirilen sorunları çözmeye odaklandık.

Bu güncelleme zaten birkaç kullanıcıya ulaştı ve aşamalı olarak yayılmaya devam edecek," dedi.

OnePlus, Chrome'daki otomatik doldurma özelliğini ve GCam'deki Ultra HD 48M/ AUX kameraya geçici olarak erişim eksikliğini düzeltti. Şirket, parmak izi kilitlemenin düzgünlüğünü iyileştirdi, sistem güç tüketimini optimize etti, bazı oyunlarda ana ekrana döndüğünde ekran yırtılması sorununu düzeltti. Ayrıca arka kameranın görüntü efekti, uygulamanın başlangıç ??hızı gibi birkaç kamera özelliğini de iyileştirdi.

OnePlus 9 ve 9 Pro, OnePlus ve Oppo'nun birleştiğini duyurmasının ardından OxygenOS 12 güncellemesini alan ilk akıllı telefonlardı. Ancak, yeni işletim sistemi piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, özelleştirme seçenekleri, ağ sorunları veya genel yapı kararlılığı sorunları gibi hatalar ve aksaklıklar yaşayan kullanıcılardan gelen şikayetlerle karşılaştı ve şirket güncellemeyi piyasadan çekmeye karar verdi.