OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek! - Son Dakika

OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek!

22.03.2021 00:19
OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek!, System.String[]

OnePlus'ın 23 Mart'ta piyasaya süreceği iki akıllı saati hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Şirket'in CEO'su Pete Lau'un yaptığı açıklamaya göre, OnePlus Watch 110'dan fazla spor modu ile piyasadaki rakiplerini sollamış olacak.

Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticileri son dönemde giyilebilir teknolojik cihazları ile ön plana çıkmaya çalışıyor. Çinli teknoloji firması OnePlus, akıllı telefonunun yanında üst düzey bir akıllı saati piyasaya süreceğini açıklamıştı.

OnePlus Watch akıllı saat, daha öncede açıklandığı üzerine 23 Mart Salı günü online bir lansman ile kullanıcılarına sunulacaktır. Akıllı saatin özelliklerinin bir kısmı daha önce resmi olarak açıklanmıştı. OnePlus genelde bu tarz açıklamaları sosyal medya platformları üzerinden yapmayı tercih ediyor.

OnePlus CEO'su Pete Lau'dan akıllı saat hakkında yeni bilgiler açıklandı. Bugün OnePlus CEO'su Pete Lau'un yayınlanan bir tweet'te, OnePlus Watch'un 110'dan fazla egzersiz moduna sahip olduğunu açıkladı. Tweet ayrıca yürüme, yüzme, bisiklete binme, koşma, kriket, badminton, halter, bale, serbest antrenman ve atış gibi egzersiz modlarından bazılarını gösteren kısa bir animasyon videosu içerir.

OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek!

Son dönemde akıllı saatlerde, çok sayıda spor modu olmaması eleştirilen bir durum olarak karşımıza çıkıyordu. OnePlus firması bu açığı, kendi akıllı saati ile kapacağını söylüyor. Amazfit GTS 2, Amazfit GTR 2, Huawei Watch Fit ve Honor Watch ES gibi akıllı saatlerin tümü 80'den fazla spor moduna sahip olması OnePlus bu modellerin önüne geçmesine fırsat verecek.

OnePlus Watch, yan tarafında iki düğme bulunan 46 mm yuvarlak kadrana sahip olacağı açıklandı. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra, saatte ayrıca bir kalp atış hızı monitörü, bir SpO2 sensörü ve uyku takibi bulunacaktır. Ayrıca telefon aramalarını yanıtlayabilecek, bildirimleri görüntüleyebilecek, medya oynatmayı kontrol edebilecek ve OnePlus TV'ler için uzaktan kumanda olarak çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Cihaz iki seri halinde geleceği açıklanmıştı. OnePlus Watch adlı akıllı saat kare ekrana sahip olacağı bildirildi. OnePlus Watch RX adlı akıllı saatin ise yuvarlak bir ekrana sahip olacağı bildirildi. Bu iki saatte AMOLED ekranasa sahip olacak ve kullanıcılarına üstün bir performans sunacak.

OnePlus, saati RTOS'a dayalı özel yapım bir işletim sistemi ile gönderecektir. Akıllı saatin 4GB dahili depolamaya, suya ve toza dayanıklı IP68 derecesine ve hızlı şarj desteğine sahip olacağı da bildirildi.

OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek!

23 Mart, Medya, Salı, CEO, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji OnePlus Watch, 110'dan Fazla Spor Modunu Destekleyecek! - Son Dakika


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