OnePlus, Yeni Akıllı Telefonun Yanında Yeni Bir Kulaklık Getirecek! - Son Dakika

OnePlus, Yeni Akıllı Telefonun Yanında Yeni Bir Kulaklık Getirecek!

OnePlus yakın bir zamanda amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 8T piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket amiral gemisi akıllı telefonunun yanında, amiral gemisi olabilecek bir kulaklık getirecek!

OnePlus, Yeni Akıllı Telefonun Yanında Yeni Bir Kulaklık Getirecek!, System.String[]

Yakın zamanda piyasaya sürüleceği söylenen amiral gemisi konumundaki OnePlus 8T ile ilgili çok sayıda spekülasyon var. Tüm bu spekülasyonlar bu ayın sonunda bitecek gibi duruyor. Ancak, OnePlus'ın ürettiği tek cihaz akıllı telefonlar değildir. Şirket farklı ürünler ile de piyasada yer almak istiyor. Yeni bir teaser'da OnePlus, yeni bir cihazın yolda olduğunu açıkladı. OnePlus'ın yeni piyasaya süreceği cihaz hakkında bilgi Twitter aracılıyla geldi. Gelen bilgiye ve görüntüye göre yeni cihaz bir kulaklık olacağı görünüyor. Ayrıca, teaser resminde kulaklığın bir bölümünü gösteriyor. Bu kulaklık amiral gemisi konumunda bir cihaz olabilir.

Ek olarak, Twitter gönderisindeki bağlantı, kullanıcıları OnePlus 8T lansman etkinliği sayfasına yönlendiriyor. Bu, OnePlus 8T'nin 14 Ekim'de yalnız olmayacağı anlamına geliyor. Muhtemelen yeni kulaklıkla OnePlus 8T ile birlikte gelecek. Tweet gelen bildirime göre, "Yepyeni bir ses dünyasına hoşgeldiniz. Çok yakında sizlerleyiz." Şeklinde bir bildirim görünüyor. Elbette bu kulaklığın amiral gemisi seviyesinde olacağı söyleniyor.

OnePlus Amiral Gemisi Akıllı Telefonun Yanında Yeni Bir Kulaklık Getiriyor

Çinli üreticiden yeni bir TWS kulaklık olan OnePlus Buds Z'nin gelişiyle ilgili spekülasyonlar yapıldı. Bu cihaz OnePlus Bud Z olabilir, ancak bu cihaz OnePlus Buds'ın kısmen açık tasarımının aksine kapalı bir tasarım kullanıyor. Bu cihaz OnePlus Bud Z ise, muhtemelen amiral gemisi bir kulaklık olmayacaktır. Bunun nedeni, OnePlus Bud Z'nin daha düşük bir fiyatla gelecek olmasıdır. Genel olarak, daha düşük bir fiyat, daha az özellik anlamına gelir. Eğer durum buysa, o zaman "yepyeni bir ses dünyası" sözü boşa çıkmış olacak.

Spekülasyonlara göre, OnePlus'ın 14 Ekim'de OnePlus 8T ile gelmesi için başka cihazları da var. Ancak, OnePlus 8T kesinlikle etkinliğin kahramanı olacak. Şimdilik söylentiler, OnePlus'ın 14 Ekim'de en az beş ürün çıkaracağını söylüyor. En azından yeni bir kulaklık ve hızlı şarj kapasitesine sahip bir güç bankası bekliyoruz.

Meraklıların Buds Z'nin diğer mevcut modellerden daha ucuz olacağına inanmak için nedenleri var. Ancak, bu cihazın OnePlus'ın en son amiral gemileri için Dolby Atmos'u desteklemesini bekleyebiliriz.

Ayrıca Twitter hesabında yayınlanan bilgilere göre; OnePlus Buds kulaklık IP55 seltifikası ile suya dayanıklı bir yapıya sahip olacak. Bu özelliğin kulaklıkta olmasının anlamı, bu kulaklığın spor ve egzersiz için üretilmiş olmasıdır. Kulaklık ayrıca, daha hafif bir yapıya sahip olacağı ve toplam ağırlığı, 4.35 gram olacağı bildirildi. Gürültü giderme özelliği de bu cihazdan beklediğimiz diğer özelliklerdir.

Kulaklık hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Ama tüm bu cihazların lansmanına dogru, daha fazla bilgi bize ulaştıkça, bizde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 00:08

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji OnePlus, Yeni Akıllı Telefonun Yanında Yeni Bir Kulaklık Getirecek! - Son Dakika

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