Öner, Memur-Sen'in aylık 'Açlık-yoksulluk araştırması' sonuçlarını paylaştı - Son Dakika

Öner, Memur-Sen'in aylık 'Açlık-yoksulluk araştırması' sonuçlarını paylaştı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk araştırmasının' mayıs ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Öner, Memur-Sen'in aylık 'Açlık-yoksulluk araştırması' sonuçlarını paylaştı, System.String[]

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk araştırmasının' mayıs ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.


Açlık sınırının 2 bin 484 Lira olduğunu belirten Öner, " Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 484,01 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15,7 TL olmuştur. Yapılan araştırmaya göre mayıs ayında nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,34'lük bir düşüş yaşanmış. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 40,87 artışla çilek, yüzde 27,19 artışla havuç, yüzde 24,15 artışla kivi, yüzde 13,29 artışla elma; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 40,52 azalışla biber, yüzde 36,83 azalışla sarımsak, yüzde 35,47 azalışla kuru soğan, yüzde 34,13 azalışla taze fasulye madde fiyatlarında yaşanmıştır." dedi.


Haberleşme madde fiyatlarında düşüş yaşandı


Haberleşme madde fiyatlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Mayıs ayında nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,9'luk bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,77 artışla telefon ekipmanları; yüzde 25 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Mayıs ayında nisan ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,79'luk bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 11,56 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,003'lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,01 artışla pencere (PVC), yüzde 0,8 azalışla badana ve boya malzemeleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,91'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında nisan ayına göre değişimin yüzde 25,03 artışla oyun konsolu, yüzde 5,53 artışla tablet madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,01 azalışla kablo özel yayın hizmetleri fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Aydınlanma madde fiyatında ise mayıs ayında nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayında nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,23'lük bir artış gözlenirken; mayıs ayında nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,49'luk bir artış oldu."


Giyim ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı


Mayıs ayında nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,57'lik bir artış gözlemlendiğini kaydeden Öner, "Giyim madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 12,24 artışla elbise, yüzde 11,15 artışla kadın gömleği, yüzde 10,63 artışla tişört madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında nisan ayına göre yüzde 0,69 azalışla kemer, yüzde 0,09 azalışla giysi tamir ücretleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,27'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,24 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,81 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,26'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,95 artışla misafir kolonyası madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında nisan ayına göre yüzde 9,81 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi." şeklinde açıklamasını tamamladı. - MANİSA

Memur Sen, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öner, Memur-Sen'in aylık 'Açlık-yoksulluk araştırması' sonuçlarını paylaştı - Son Dakika Ekonomi

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