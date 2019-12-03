Önerler Mahallesi imar planları askıya çıktı

Çorlu'da Önerler Mahallesi'ne ait bütüncül imar planı çalışmaları tamamlanarak askıya çıkarıldı. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, Önerler Mahallesi 1/5000 Nazım Plan Tadilatı ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının bir ay süreyle askıda kalacağını açıkladı.



Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat Önerler Mahallesi'ne ait bütüncül imar planı çalışmalarının 2000 yılında yetkili idare olan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından başlatıldığını açıklayarak, çalışmaların 2010 yılında İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü, Tekirdağ'ın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce yürütüldüğünü ve bugün itibariyle sürecin tamamlanarak Önerler Mahallesi İmar Planlarının askıya çıkarıldığını söyledi.



Başkan Bolat açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Planlama alanı Çorlu imar planı sınırının bittiği yer (Çamlıbel Caddesi'nden Cemevi'ne giden yolun doğusu, Trakya Koleji'nin kuzeyi) olup, toplam büyüklüğü 473 hektardır. Önerler kırsal yerleşim alanı eski köy merkezi ve çevresini ihtiva etmektedir. Önerler Mahallesi'nin Çorlu kent merkezine olan yakınlığı hatta bitişik olması nedeniyle bu bölgede geçmiş yıllarda yoğun miktarda konut amaçlı mevzii imar planı taleplerine maruz kalmıştır. Özellikle 2011 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planıyla birlikte bölge bütüncül bazda bir imar düzenlemesiyle tanışmıştır. Önerler Mahallesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları da bu çevre düzeni planı esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca bölgenin bitişiğinde onaylı bulunan Çorlu bütüncül imar planıyla Önerler Mahallesi imar planının entegrasyonu sağlanmıştır. Böylece bölgenin Büyükşehir mantığına da uygun olarak imar düzeni bütüncül olarak çözümlenmiştir. Mevcut mevzii imar planı olan alanlar ve köy gelişme planı toplamı 141 hektardır. Yaklaşık 70 hektarlık alan ise köy merkezi olup, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı kırsal yerleşim alanı yapılaşma hükümleri doğrultusunda yapılaşma izni verilmektedir. Önerler Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlama işi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında ihale edilmiş olup, yüklenici firma tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Ekim 2018 tarih ve 1072 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan bu Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çorlu Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih 2019/159 sayı ve 02.10.2019 tarih ve 2019/160 sayılı kararlarıyla kabul edilmiş akabinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2019 tarih 1027 sayı ve 13.11.2019 tarih 1028 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. Söz konusu planlar 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Konuyla ilgili planlara ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ve Plan ve Proje Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak ulaşabilirsiniz." - TEKİRDAĞ