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Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi

27.12.2021 21:17

Son dakika haberlerine göre - OneWeb Dünya yörüngesine 36 uydu daha gönderdi OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 394'e yükseldi İngiltere merkezli teknoloji şirketi OneWeb, Rus yapımı Soyuz-2.1B roketi ile Dünya yörüngesine 36 iletişim uydusu daha gönderdi.

- OneWeb Dünya yörüngesine 36 uydu daha gönderdi

OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 394'e yükseldi

MANCHESTER - İngiltere merkezli teknoloji şirketi OneWeb, Rus yapımı Soyuz-2.1B roketi ile Dünya yörüngesine 36 iletişim uydusu daha gönderdi. OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 394'e yükseldi.

İngiltere merkezli teknoloji şirketi OneWeb, küresel yüksek hızlı internet erişimi sağlama planının bir parçası olarak bugün Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) roketi ile Kazakistan'daki Baikonur Uzay Üssü'nden uzaya 36 iletişim uydusu fırlattı. Lansman 12 olarak adlandırılan fırlatma, Baikonur yerel saatiyle 18.10'da gerçekleşti. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamada, "12 numaralı lansman, OneWeb ve lansman ortağı Arianespace ile 2021'de planlanan sekiz lansman dizisinin sonuncusunu temsil ediyor" denildi. Ayrıca OneWeb, görevdeki başarı ile şirketin "yüksek hızlı bağlantı vizyonuna daha da yaklaşıldığını" belirtti.

Roscosmos tarafından fırlatmanın ardından yapılan açıklamada "roket gönderiminin yılın son lansmanında gerçekleştiği" ifade edilerek, Rusya tarafından bu yıl içerisinde 24 roketin uzaya gönderildiği ve bunlardan 14'ünün Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığı aktarıldı. OneWeb'in Lansman 12 adlı uydu fırlatma görevi, firmanın web sitesinde Fransız fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace ve Roscosmos tarafından yayınladı.

OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 394'e ulaştı

Roscosmos'a ait Soyuz-2.1b roketiyle fırlatılan uyduların uzayda aşamalı olarak ayrılmasıyla Dünya'nın yörüngesine 36 uydu daha yerleşirken, Oneweb'in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 394'e ulaştı. Bu yılın başlarında OneWeb, Kuzeydoğu Asya'dan yapılacak bir lansmanın 50 derece enleminin kuzeyindeki her yere bağlantı sunacağını belirtmişti. OneWeb, Birleşik Krallık, Alaska, Kuzey Avrupa, Grönland, İzlanda, ABD, Arktik Denizleri ve Kanada'nın tam bağlantı sunulacağı yerler olduğunu aktarmıştı.

Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi
Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi

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Kazakistan, Rusya, Uzay, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Oneweb Dünya Yörüngesine 36 Uydu Daha GönderdiOneweb'in Yörüngedeki Uydu Sayısı 394'e Yükseldi - Son Dakika
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