Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.


Onikişubat Belediyesinin çağrısı üzerine Kahramanmaraşlılar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için harekete geçti. Belediyenin sosyal yardımlaşma müdürlüğüne getirilen yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Onikişubat Belediyesi Başkanvekili Eray Şenay, yardım kampanyasına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Yardım kamyonlarının ikisinin Malatya, 4'ünün Elazığ'a gideceğini söyleyen Şenay, "Kentimizin insanı kampanyaya büyük ilgi gösterdi, 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Toplanan yardımlarda bir kamyon erzak malzemesi, bir kamyon giyecek, 4 kamyon da battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcılar ile çocuk ve ev eşyaları var. Yardımlarda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:58 Kaynak: İHA
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