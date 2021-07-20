Onikişubat Belediyesi - Son Dakika

Onikişubat Belediyesi

Onikişubat Belediyesi
Son Güncelleme: 20.07.2021 03:14

Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek.

Ulusal ve uluslararası belediyecilikte AB standartlarının üzerine çıkaracak sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerle belediyemizi saygın bir kurum haline getirmek. Alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe kenti oluşturmaktır.

Kaynak: Habermetre

Avrupa Birliği, Son Dakika

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