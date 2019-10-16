Son Dakika Haberleri: Onikişubat Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Onikişubat Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Onikişubat Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Onikişubat Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve belediye meclisi olağanüstü toplayarak, meclis üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Mahçiçek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden terör örgütünü PKK'nın yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu belirtti.

Devletin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini aktaran Mahçiçek, "Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır." dedi.

Operasyonun amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilen Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğunu dile getiren Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı belediye meclisimiz olarak destekliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Onikişubat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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