Son Dakika Haberleri: Onikişubat Belediyesi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Onikişubat Belediyesi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Onikişubat Belediyesi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Onikişubat Belediyesi Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek oldu.

Onikişubat Belediyesi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Onikişubat Belediyesi Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek oldu.


Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek harekata destek amaçlı belediye meclisini olağan üstü topladı. Toplantı sonrası meclis üyeleriyle birlikte asker selamı verilerek harekata destek olundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye tarafından gerçekleştirilen harekat ile bölgeye barışın ve huzurun geleceğini söyledi. Başkan Mahçiçek, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Barış Pınarı Harekatı, Onikişubat, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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