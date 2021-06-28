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Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest - Son Dakika

Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest

28.06.2021 16:06
Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest, System.String[]

Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest Onikişubat Belediyesi Üniversite sınavına girecek öğrencilerin ailelerini yalnız bırakmadı.

Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest Onikişubat Belediyesi Üniversite sınavına girecek öğrencilerin ailelerini yalnız bırakmadı. Bugün ve yarın olmak üzere iki oturumda geçekleştirilecek sınavın ilki olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Sınav için gelen öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı ve okul çevresinde heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlanan genelge gereği okul bahçesinde bekleyemeyen aileler, okul çevresinde Onikişubat Belediyesi tarafından kurulan alanlarda beklediler. Birçok okulun çevresinde bekleme alanı oluşturan Belediye ekipleri, aynı zamanda ailelere su ve ikramlık dağıtarak bu heyecanlı bekleyişe ortak oldular. Tüm yıl boyunca çocuklarıyla birlikte üniversite sınavı hazırlığı yaşayan veliler, sınav gününde çocukları kadar heyecanlıydılar. Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, "çocuklarımız pandemi koşullarına rağmen çok ter döktüler, vazgeçmediler ve bu sınava hazırlandılar. Ailelerimiz de en az onlar kadar fedakarlık yaparak çocuklarına destek oldular. Biz de bugün ailelerimizin heyecanını paylaşmaya, yanlarında olmaya geldik. Yarın da devam edecek sınav için tüm vatandaşlarımızdan sokaklarda sessiz olmalarını rica ediyorum. Tüm çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Ailelerimize de sınav sonucu ne olursa olsun her çocuğumuzun farklı yetenekleri olduğunu unutmadan, çocuklarına destek olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. Onikişubat Belediyesi ekipleri, sınav yerini karıştırarak KSÜ'ye gelen bir öğrenciyi Maarif Mahallesinde bulunan sınav yapılacağı okula bizzat götürerek sınava yetişmesini sağladılar. Veliler kendilerine yapılan bu hizmetten ve ikramdan memnun olduklarını, Belediyenin böyle bir jestte bulunmasının çok incelikli bir davranış olduğunu söyleyerek Başkan Mahçiçek'e teşekkürlerini ilettiler.

Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest

Üniversite, TYT, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Onikişubat Belediyesi'nden, Üniversite Sınavında Ailelere Jest - Son Dakika


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