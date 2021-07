Onikişubat Belediyesi'nin yaz spor okulları açıldı

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin yararlanacağı yaz spor okulları düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 bilgi ve kültür evi ile 1 kapalı yüzme havuzu Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) tahsis edildi. Yaz spor okullarının açılışına katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Programda konuşan Başkan Mahçiçek, ülkenin büyüklüğü, gelişmişliği iyi yetişmiş insanlardan ileri geldiğini söyledi.

İyi yetişmiş insanlar sayesinde ülkenin iyi yönetileceğini ifade eden Mahçiçek, "Ülkemizde uluslararası ölçekte her ülkenin önünde olacak, onların bu geçmişteki aşağılayıcı sıkıntılarından da uzakta olacağız. Bakın Türkiye bugün artık geçmişte bizi yöneten ya da bizi kontrol altına almak isteyen ülkelerin çok daha ötesindedir. Zaten bütün sıkıntı da bizi kontrol edemeyişlerinden. Türkiye her türlü imkana sahip. Uluslararası ölçekte ciddi üretimler yapan, katma değer oluşturan ve uluslararası pazarlarda da yeri olan bir ülke. Biz Onikişubat Belediyesi olarak böyle bir ülkenin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim ölçeğimizde de o büyük ülkenin daha iyi noktalara taşınması bakımından yapılması gereken en önemli görev eğitim. Onikişubat Belediyesi olarak bu tesislerin yanında gerçekten 7-8 tane kültür merkezimiz var. Kırsalda da 70'in üzerinde kültür evimiz var. Her yıl özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına üniversite hazırlık kurslarımız var. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Bu yıl devam edeceğiz. Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor projemize devam edeceğiz. Yaz Okullarımızın çocuklarımıza, gençlerimize büyük fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ