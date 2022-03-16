Onikişubat Belediyesinden 14 bin 600 öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesinden 14 bin 600 öğrenciye eğitim desteği

16.03.2022 18:57
Onikişubat Belediyesinden 14 bin 600 öğrenciye eğitim desteği

Onikişubat Belediyesince, ilçede eğitim gören 14 bin 600 öğrenciye "Online Eğitim Kartı" dağıtılacak.

Onikişubat Belediyesince, ilçede eğitim gören 14 bin 600 öğrenciye "Online Eğitim Kartı" dağıtılacak.

Belediye öncülüğünde ilçede eğitim gören 8-12'nci sınıf arasındaki öğrencilerinin eğitimine katkı sunulması amacıyla hazırlanan, içerisinde deneme sınavları, soru bankaları ve belirli derslerin konu anlatım görüntülerinin bulunduğu 14 bin 600 kartın, öğrencilere dağıtılması amacıyla protokol töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, her zaman eğitim ve öğretimi önemsediklerini, öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden bir tanesi. İnanıyorum ki öğrencilerimize çok faydalı olacak. Özellikle dar gelirli, dershaneye gitmeye fırsatı olmayan ailelerimizin çocuklarının daha fazla yaralanacağı bir sistem. Yani kitap ve defter parası olmadan bütün çalışmalarını konu anlatımıyla dijital ortamda sağlayabileceği ve çalışabileceği bir sistem."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de çalışmalarından dolayı Mahçiçek'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından programın protokolü imzalandı.

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Onikişubat, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Onikişubat Belediyesinden 14 bin 600 öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika


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