Onikişubat Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Onikişubat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 500 öğrencinin sınav harçlarını üstlendi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın önemine işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği 500 öğrencinin üniversite sınavı harçlarını belediye olarak kendilerinin üstleneceğini belirtti.

Onikişubat Belediyesi olarak, ülke genelinde örnek olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Mahçiçek, "İlçemizde birisi lise olmak üzere 7 okul ile 2 bin 200 öğrencimizin kalacağı yurt yaptırdık. Bunun yanında özellikle down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız eğitim ve rehabilitasyon kurulumuzu yakın zamanda inşallah hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, Her yıl özellikle ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 öğrenci için üniversite hazırlık kursları düzenlediklerini ve tüm masraflarını belediye olarak kendilerinin karşıladığını aktardı.

İnsana yapılacak yatırımların fiziki olarak yapılacak yatırımlardan çok daha önemli olduğunu vurgulayan Mahçiçek, "Bugüne kadar eğitime yönelik yapılan yatırımların bundan sonra da devam etmesi için gayret göstereceğiz. Bir ülkenin uluslararası ölçekte çok daha iyi yerlere taşınabilmesi ancak iyi yetişmiş insanlarla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.