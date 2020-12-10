Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor - Son Dakika

Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor

10.12.2020 14:44
Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor, System.String[]

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği AIPH'in genel kurulunda, oy birliği ile Expo 2023 Kahramanmaraş onaylandı. 56 ülkenin katılacağı ve Onikişubat İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Expo 2023 için çalışmalar tüm hızla devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve EXPO 2023 için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Belirlenen takvime uygun olarak Expo alanında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Mahçiçek, "AIPH komitesiyle sık sık görüştüklerini ve EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesinin hazırlıklarının planlandığı şekilde takvime uygun olarak devam ediyor" dedi.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise Kahramanmaraş'a gelmek için sabırsızlandığını ve hazırlıkların ilerlemesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Karşılıklı iyi temenni ve dileklerin ardından görüşme sonlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor
Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor
Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor
Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor
Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Onikişubat, Expo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Birçok kadına taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı         
14:24
İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum         
14:15
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Onikişubat Expo'ya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei