Oniks taşı hükümlülerin elinde süs eşyasına dönüşüyor

Kırşehir E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere verilen meslek eğitimleriyle, kentle özdeşleşen ve unutulmaya yüz tutan oniks taşı işlemeciliği yaşatılmaya çalışılıyor.

Ankara- Kayseri kara yolundaki cezaevinde kalan 530 hükümlüden 300'ü, tarımdan hayvancılığa, mobilyadan mermer işlemeciliğine kadar 15 farklı iş kolundaki kurslara katılarak mesleki eğitim alıyor.

Sigorta primleri yatırılan ve ücret de ödenen hükümlülere, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar sonrası ustalık ve kalfalık belgesi veriliyor. Kurumdan ayrılan hükümlülerden bazıları aldıkları belgeleriyle işlerini kuruyor, bazıları ise özel ve resmi kurumlarda iş buluyor.

Oniks taşı işlemeciliğinin de öğretildiği mermer iş kolunda 14 hükümlü çalışıyor. Hükümlülerin oniks taşından yaptığı hediyelik eşyalar, buradaki satış mağazasının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinde bulunan teşhir ve satış birimlerine gönderiliyor.

Hükümlülere bu mesleğin öğretilmesiyle kentte 1970'li yıllarda 70 civarında olan ve bugünlerde sayısı çok azalan oniks taşı üzerine faaliyet yürüten işetmelerin de artırılması hedefleniyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin atölyede binbir emekle ürettikleri oniks taşından ürünlere yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Burada farklı figürlerde ürünler hazırlandığını belirten Ateş, "Atölyemizde çeşitli hayvan figürleri, elma saatleri, Çanakkale abidesi, İstanbul Kız Kulesi gibi tarihi mekanlar oniks taşıyla işleniyor. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Bazen taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

"Oniks taşı işlemeciliğini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz"

Hükümlülerin tel örgülerin dışına çıktıklarında bir meslek sahibi olmasını amaçladıklarını vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Kırşehir yöresinde unutulmaya yüz tutmuş oniks taşı işlemeciliğini yeniden canlandırmak için hükümlülere bu mesleği öğretiyoruz. Atölyede düzenlenen kurslarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu sayede hükümlüler, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı öğreniyor. Oniks taşı işletmeciliğini toplumda yeniden canlandırmaya çalışıyoruz."

Mermer iş kolu sorumlusu Yusuf Seçkin Ceylan da 2 yıldır burada görev yaptığını dile getirdi.

Atölyede oniks taşı işlemeciliğini canlandırmaya gayret ettiklerini belirten Ceylan, "Oniks taşından ayda 200-300 hayvan figürü üretiyoruz. Siparişle 50-100 elma saat üretiyoruz. Düz saatler, isimlikler, Türkiye haritası figürleri yapıyoruz. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleği sevip buradan çıktıktan sonra devam ettiren hükümlüler, teşekkür etmek için geliyor." dedi.

Ceylan, atölyede ayrıca tespih ve tuz lambası yapımı ile doğal taş işlemeciliğini öğrettiklerini sözlerine ekledi.