Son Dakika Haberleri: Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı

1 saat önce

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı, System.String[]
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:31 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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