Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı
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Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:31 Kaynak: AA
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
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