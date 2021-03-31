Onkologlardan kanser hastalarına özel "Başucu şarkısı" - Son Dakika

Onkologlardan kanser hastalarına özel "Başucu şarkısı"

31.03.2021 12:36
Onkologlardan kanser hastalarına özel

Yıllarını hastalarının tedavisine adamış 8 onkolog ve ünlü oyuncu Salih Bademci, kanser hastaları için bestelenen 'Yalnız Değilsin!

Yıllarını hastalarının tedavisine adamış 8 onkolog ve ünlü oyuncu Salih Bademci, kanser hastaları için bestelenen 'Yalnız Değilsin!' şarkısını seslendirdiler ve şarkının klibinde rol aldılar.

1-7 Nisan Kanser Haftasında tüm partnerlerin sosyal sorumluluk kapsamında bir araya geldiği projede; onkologlar, ünlü oyuncu Salih Bademci, müzisyenler ele ele verdi. Onkoloji uzmanları, hastalar için bestelenen 'Yalnız Değilsin' şarkısıyla kanser hastalarına seslendiler. Tıbbi bilgileriyle hastaların hayata tutunmasını sağlayan onkologlar, zorlu yolculuklarından ilham aldıkları ve tedavi sırasında yanında oldukları hastalarına bu şarkı ile umut vermeye devam ediyorlar. Söz ve bestesini Onkolog Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar'ın yaptığı "Yalnız Değilsin" isimli şarkının düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu'na ait. Şarkının vokallerinde ise Tıbbi ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Uzm. Dr. Burçak Erkol, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, Prof. Dr. Yeşim Eralp vardı. Prof. Dr. Gökhan Demir ise gitarıyla eşlik etti. Orkestrada ise Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri gönüllü çaldılar. Mert Türkmen davul, Eylem Pelit basgitar, Emir Ersoy piyano, Yemen Dursun çello çalarak uzmanlara eşlik ettiler. Elde edilen gelir ise kanser hastası kadınların tedavisi için kullanılacak.

Söz ve beste tıbbı onkoloji uzmanından

32 yıldır tıbbi onkoloji alanında çalışan Dr. Ögr. Üyesi Tayfun Hancılar aynı zamanda bir müzisyen. Meslek hayatında binlerce kanser hastasının hikayesine tanık olmuş bir hekim olan Hancılar'ın annesi de 14 yıl önce meme kanseri tanısıyla kendini oğluna emanet etmişti.

Hancılar, bu hastalıkla mücadele eden hastalarının yaşadıklarından etkilenerek, müziğin iyileştirici ve motive edici gücünden yararlanmak üzere sözlerini yazdığı şarkıyı bestelerken, ilk kez şarkıyı 2 kanser hastasına dinletti. Dr. Hancılar bu süreci şöyle anlatıyor; "Arkadaşlarım bu fikri öyle sahiplendiler ki anlatamam. Çünkü hepimiz aslında her gün hastalarımızla, şarkıda ifade ettiğimiz duyguları yaşıyoruz. Bu kez onlara özel beslenmiş bir şarkıyla sesleneceğiz. Hepimizin işleri çok yoğun, pandemi şartlarında yüz yüze buluşma şansımız olmadı. Ama bunlara rağmen, evde büyük bir disiplinle şarkılarını çalıştılar. Öyle ki, ilk kez stüdyoya girmelerine rağmen bir profesyonel gibi 2 saat gibi kısa bir sürede şarkının okumasını tamamladık" dedi.

Salih Bademci hastalar için söyledi

Hastalara müzik yoluyla umut olmayı isteyen Salih Bademci proje hakkında şunları söyledi; "Bu projeyi düşündüğümde gözümün önüne doktorlar ve hastaları arasındaki bağ geldi. Ne kadar güzel duygularla yapılan bir proje olduğunu düşündüm. Şarkıyı söylerken ben de bu bağın bir parçası olmanın, onlara bir nebze umut olabilmenin huzurunu ve hazzını hissettim. Bu kadar güzel düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir projenin içinde yer almak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Aynı zamanda benim için bir ilkti şarkı vesilesiyle bir projenin içinde yer almak. O yüzden çok heyecanlıydı da. Dilerim çok ses getirir ve umut ışığı olur. Bunun içinde olmamı sağlayan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım" dedi.

"Gelir, kanser hastaları için kullanılacak"

Kanser hastalarının zorlu mücadelesinden ilham alınan, onkologlar tarafından seslendirilen şarkıdan elde edilen gelir, hastaların tedavisi için umut olmaya devam edecek. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından pandemi koşullarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına online psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için başlatılan PinkLine projesine aktarılacak. Pandemi sürecinde tedavileri devam eden kanser hastalarının Covid-19 bulaşma riskiyle evlerinde kalmalarından dolayı büyük bir yalnızlık hissettiklerini belirten Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, "Bu hastalarımız hem kanserle mücadele ederken psikolojik olarak zorlu süreçler yaşıyorlar, hem virüs bulaşma riskiyle hayatlarının büyük bir kısmını evlerinde yalnız kalarak geçiriyorlar. Dernek olarak geçen yıl Mayıs ayından bu yana, onları psikolojik olarak da güçlendirecek online psikiyatri ve psikoterapi desteği veriyoruz. Bu şarkıdan elde ettiğimiz gelirle daha çok kadın hastamıza bu desteği sunma şansı yakalayacağız" dedi. - İSTANBUL

Onkologlardan kanser hastalarına özel Başucu şarkısı
Onkologlardan kanser hastalarına özel Başucu şarkısı

Salih Bademci, Pandemi, Kanser, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Onkologlardan kanser hastalarına özel 'Başucu şarkısı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:18:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Onkologlardan kanser hastalarına özel "Başucu şarkısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei