Onkoloji hastaları grip ve zatürre aşısı yaptırabilir - Son Dakika

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, onkoloji hastalarının grip ve zatürre aşısını yaptırabileceklerini belirterek, pandemi döneminde diğer insanlardan daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Medova Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, onkoloji hastalarının pandemi döneminde risk altındaki hasta grubunda olduğu için çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"MAKSİMUM ÖZEN GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

Onkoloji hastalarının maske, mesafe ve el hijyenine diğer vatandaşlardan daha fazla özen göstermeleri gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Ali Süner, "Çünkü onkolojik tedavi alan hastaların savunma sistemleri baskılandığı için hastalığa karşı daha yatkın hale geliyorlar. Bu nedenle kendilerini korumak için maksimum özen göstermeleri gerekiyor. Hem maske, mesafe, hijyen hem de ziyaretçi kabul etme konularında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kesinlikle kalabalık ortamlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Hem el temizliğine hem de gıda hijyenine maksimum dikkat etmelerini öneriyoruz. Ancak bu dönemde hastalarımızın tedavilerini de aksatmadan devam etmelerini öneriyoruz. Tedavilerini planlayan hekimleriyle mutlaka diyalog halinde olmalarını ve hekimlerinin önerileri çerçevesinde hareket etmelerini öneriyoruz" dedi.

Bu dönemlerde onkoloji hastaları da grip ve zatürre aşısı yapmalı mı şeklinde sorularla sıkça karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Süner, onkoloji hastalarının grip ve zatürre aşısının yapılmasını önerdiklerini belirterek, grip aşısının Eylül sonu gibi Türkiye'ye gelebileceğini belirtti.

(Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)