Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor - Son Dakika

Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor

6 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve belli aralıklarla kontrol edilmeleri gereken onkoloji hastaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden takip ediliyor.

Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor, System.String[]

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve belli aralıklarla kontrol edilmeleri gereken onkoloji hastaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden takip ediliyor.

Kovid-19 salgınında yüksek riskli grupta yer alan onkoloji hastaları, doktorlarıyla evlerinden çıkmadan, internet üzerinden yakın takip altında tutuluyor.

Talep ve şikayetlerin yanı sıra ilaç dozlarıyla ilgili de hekimleriyle görüşen hastalar, gerekli görülmesi halinde hastaneye çağrılıyor.

Doktorlar, hastalarla telefon yoluyla ulaşırken hastalar da talep ve şikayetlerini, doktorlara sosyal medya, e-posta ve diğer akıllı uygulamalar vasıtasıyla iletiyor.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onkoloji hastalarının, koronavirüsten olumsuz etkilenen ana gruplardan biri olduğunu vurguladı.

Kanser tedavisinin geciktirilmeden yapılması ve hastaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çil, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, onkoloji hastalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"Hasta yoğunluğunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her gün 100 civarında hastanın ayaktan kemoterapi aldığını ve onların mümkün olduğunca yan yana gelmemesi için düzenlemeler yaptıklarını anlatan Çil, "Hastalara kemoterapi gibi sistemli tedavileri tek tek, ayrı odalarda uyguluyoruz. Hastaların tedavi uygulama sürelerinde uzatma yaptık. Örneğin ayaktan kemoterapi uygulamaya ünitesinin çalışma saatleri 08.00-16.00 arasında iken şu an 08.00-20.00 saatleri arasında uygulanabilmektedir. Hasta yoğunluğunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu şekilde enfeksiyon riskini minimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Onkoloji hastalarını, sürekli Kovid-19 ile ilgili bilgilendirmeler yaparak toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, maske takmaları, hastaneye gelirken en fazla bir refakatçiyle gelmeleri ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardıklarını anlatan Çil, bunda da başarılı olduklarını ve test sonucu pozitif olan hastalarının bulunmadığını kaydetti.

"Takipteki onkoloji hastalarına online hizmet veriliyor"

Çil, hastanede yaptıkları kemoterapi ve onkolojik cerrahi tedavilerin yanı sıra takibi olan ve belli aralıklarla kontrol edilmesi gereken hastalarla ilgili de birtakım düzenlemeler yaptıkları söyledi.

Kliniklerinde görevli 10 hekimin, takipli hastalarla internet yoluyla iletişim kurduğunu belirten Çil, şöyle devam etti:

"Takipteki onkoloji hastalarına 'online' hizmet veriliyor. Her gün 30-40 civarında hastanın bu şekilde 'online' sistemle bize ulaştığını görüyoruz. Hastalar, isimlerini ve T.C. kimlik numaralarını vererek dosyalarına bakıyoruz ve inceliyoruz. Gerekli önerilerde bulunuyoruz. Kimi zamanda reçetesini yazıp, hastalara reçete numarası söyleyerek buraya gelmeden ilaçlarını alıp tedavilerine devam ediyoruz. Bu sayede hastaların hastaneye başvurusunu minimize ediyoruz."

Çil, "online" iletişimde hastaneye gelmesi gerektiğini düşündükleri hastalara ise toplu taşıma aracı kullanmadan, gerekli önlemleri alarak kendilerine gelmeleriyle ilgili yönlendirmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı         
14:52
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 18:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]