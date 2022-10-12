ONKOLOJİ HASTALARI TEKNE TURUYLA MORAL BULDU

ANTALYA'da tedavi gören 150 onkoloji hastası ve yakınları, tekne turuyla moral depoladı. Turda hasta ve hasta yakınları tarafından kurulan koro mini konser verdi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde tedavi gören onkoloji hastaları, düzenlenen farklı etkinliklerle moral buluyor. Tedavi sürecinde morallerinin yüksek tutulması gereken hastalar ve yakınları, hastane dışında da bir araya geliyor. Hastanenin Medikal Onkoloji Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Hasan Mutlu da son 6 yıldır hastalarını tekne turunda bir araya getiriyor.

Bu sene de 'Yaza Veda' konseptiyle bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik hasta ve hasta yakınları, tekne turunda buluştu. Turda bir yandan tekneyle gezen grup, diğer yandan keyifli zaman geçirdi. Teknede aynı zamanda onkoloji hastaları ve yakınları tarafından kurulan koro da mini konser verdi.

Etkinliği sadece pandemi sürecinde gerçekleştiremediklerini söyleyen Prof. Dr. Hasan Mutlu, "Aslında bu 6-7 yıldır düzenli yaptığımız bir etkinlikti. Daha çok sonbahar döneminde 'yaza veda' kapsamında yapıyoruz. Onkoloji hastaları için süreç çok değişti, yeni tedavilerle her şey daha da iyiye gidiyor. Onkoloji hastalarımızla hastane ortamı dışında buluşmak istedik. Hem tedavide motivasyon olması hem de moralimizin düzelmesi için yapıyoruz. Bu organizasyondaki her şeyi hastalarımız kendileri yapıyor. Ekstra bir katılımcı yok. Onkoloji hastaları ve yakınlarından oluşan bir koromuz var. Onlar hep beraber söyleyecek" dedi.

1 yıl önce hastalıkla tanıştığını belirten Fatma Arat ise "Tedavim devam ediyor ve gayet iyi gidiyor. Ben ilk kez katılıyorum bu etkinliğe. Hasan hoca hastalarıyla moral ve motivasyon yönünden çok ilgili bir doktor. Bu etkinliğin de bana ve benim gibi hastalara çok iyi geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.