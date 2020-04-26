Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı - Son Dakika
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Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı

6 saat önce

Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, korona virüs salgını süresince onkoloji hastalarının tedavilerini hekimlerine danışarak planlayıp aksatmaması gerektiğini söyledi.

Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı

KONYA - Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, korona virüs salgını süresince onkoloji hastalarının tedavilerini hekimlerine danışarak planlayıp aksatmaması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs salgınının çok hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Salgının ardından özellikle kemoterapi alan onkoloji hastalarının nasıl davranması gerektiği konusunda çok fazla soru aldığını ifade eden Doç. Dr. Ali Süner, "Bu dönemde aktif tedavisi devam etmesi gereken onkoloji hastalarının tedavilerini mutlaka onkoloji uzmanı hekimleriyle beraber planlamaları gerekiyor. Kesinlikle kendi başlarına tedavilerini aksatmayı düşünmesinler. Tedavinin nasıl yürütülmesi konusunda mutlaka hekimleriyle bilgi alışverişinde bulunsunlar. Hekimleri onlara gerekli plan ve programları yapacaktır. Rutin kontrole gelen, hiçbir şikayeti olmayan hastaların kontrolleri bir süre ertelenebilir. Ama aktif tedavisi devam etmesi gereken hastaların tedavileri bir şekilde devam ettirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Temas izolasyonu hastalarımız için çok çok önemli"

Onkoloji hastalarını korona virüsten korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Doç. Dr. Ali Süner, "Bizim hastalarımız zaten enfeksiyondan korunmak için virüs salgını olmadığı dönemde de gerekli eğitimleri alıyorlar. El yıkama, el dezenfeksiyonu, maske kullanımı, temastan kaçınma gibi önlemleri hastalarımıza önceden de tavsiye ediyorduk. Bu dönemde bu tavsiyeleri çok daha sıkı bir şekilde uygulamalarını öneriyoruz. Özellikle temas izolasyonu bizim hastalarımız için de çok çok önemli. Kesinlikle hastalarımızın evde ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor. Giriş çıkışlarını son derece sınırlamaları gerekiyor ve dışarı çıkarken maskelerini mutlaka kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Hastalardan gelen en sık sorulardan birinin de beslenme ve özellikle de takviye gıdalar olduğunu kaydeden Süner, enfeksiyondan korunmak için ya da herhangi bir hastalıktan korunmak için kullanılacak olağanüstü bir takviye, ilaç ya da vitamin olmadığını belirtti. Sağlıklı beslenme için yapılan önerilerin enfeksiyondan korunmak için vücut sistemini güçlendirmek için de geçerli olduğunu belirten Süner, şunları kaydetti: "Dengeli ve düzenli beslenme, yeterli bir uyku ve düzenli egzersiz immün sistemini destekleyen en önemli unsurlardır. Yiyeceklerimizden dikkat etmemiz gereken birkaç küçük püf nokta var. Enfeksiyon bulaşımını engellemek için çiğ tüketilen sebze meyvelerin çok iyi yıkanması ve temizlenmesi önemli. Ayrıca birkaç ufak gıda ile immün sistemimizi de biraz daha destekleyebiliriz. Bunlar nedir? Özellikle bal ve arı ürünlerini ve ev yapımı doğal yoğurdu tüketmelerini öneriyoruz. Bunların herhangi bir zararı olmadığı gibi enfeksiyona karşı immün sistemimizi güçlendiriyor. Bu nedenle bunları kullanmalarını önerebiliriz.

Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:24 Kaynak: İHA

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