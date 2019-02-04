Onkoloji Hastalarına Müzikli Moral Desteği
1 saat önce
İzmir'de, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında onkoloji servisinde tedavi gören hastalar için bir etkinlik düzenlendi.
İzmir
'de, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında onkoloji servisinde tedavi gören hastalar için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalar, müzik eşliğinde şarkılara eşlik ederek moral depoladı.
Medical Park İzmir Hastanesi, moral ve motivasyon arttırmak için bir etkinlikler düzenledi. Kanser hastaları, çalınan şarkılara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.
Hastane çalışanlarından Gülşah Aksoylu'nun sesiyle Serdar Özdede'nin de gitarıyla eşlik ettiği etkinlikte, pop ve halk müziği tarzında eserler söylendi. Sanatçı Erinç Açıkgöz de, öğleden sonra akustik performansı ile etkinliğe destek verdi. Tedavi sırasında konser etkinliğinin olacağını duyan kanser hastaları büyük bir mutluluk yaşadı. Morale ihtiyacı olan kanser hastaları, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik ederken, bazı hastalar da şarkı söyleyerek stres attı.
Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Kanser ne kadar genetik ve çevresel faktörlerden oluşan bir hastalık olarak bilinse de her hastalıkta olduğu gibi hastanın içinde bulunduğu ruhsal durum ve moral hastalığın seyrini değiştirebiliyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hem kanser hastalığının farkındalığını arttırmak hem de hastaların moral değerini yükseltmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:01 Kaynak: İHA
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