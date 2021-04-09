Onkoloji Merkezinde moral etkinliği - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri Kanser Haftası kapsamında Onkoloji Merkezi'nde hastalar etkinlik düzenleyip, moral dağıttı.

Adana Onkoloji Dal Merkezi'nde tedavi gören 60 hastayı ziyaret eden Derman ekipleri kanser hastalarına çeşitli ikramlarda bulunup, moral verici ve motivasyon artırıcı notların iliştirildiği karanfilleri dağıttı.

Pandemi tedbirlerinin alındığı etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personelinin canlı müzik performansı eşliğinde, kanser hastaları Derman çalışanları ile dans edip çiftetelli oynadı.

Ulusal Kanser Haftası'nda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Onkoloji Merkezi'nden Dr. Fatma Akdoğan, "Hastalarımıza yönelik, eğlendirme, neşelendirme, stres atma amacıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemeleri bizleri çok mutlu etti. Hakikaten çok ihtiyacımız var böyle etkinliklere. Başkanımıza ve Derman ekibine çok teşekkür ederim" dedi. - ADANA