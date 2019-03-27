"Onlar Bizim Çocuklar" Akut'tan Mozambik'e Yardım Eli

Yapılan brifing toplantıları ve durum değerlendirmeleri ardından AKUT Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinden aldığı yönlendirme ile gerekli koordinasyonları sağlayarak yardıma çıktı.

20 Mart'ta INSARAG nezdinde sel operasyonları deneyimi bulunan ekipler için uluslararası yardım çağrısı talebinde bulunan Mozambik Hükümetinin talebine AKUT, operasyon kararı ile dönüş yaptı. 22 Mart tarihinde yola çıkan ekibimiz 24 Mart tarihinde başkent Maputo'dan felaketten en çok etkilenen Beira kentine ulaştı. Operasyon merkezi ve ana kamp kurulum hazırlıklarını tamamladı.

Yerel Hükümet tarafından durdurulan arama çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile gerekli değerlendirmeler yapıldı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, 25 Mart tarihinde AFAD ile birlikte Beira'nın kuzey batısında yer alan Dondo ve Nhamatanda bölgelerinde tüm gün süren bir keşif yaptı. Yapılan bu keşif ve değerlendirme ardından AKUT, AFAD ve TİKA ile Nhamatanda'ya insani yardım için harekete geçti. Ayrıca bir ekip de yine ihtiyaç duyabilecek bölgeler için keşifte.

Mozambik operasyonuna katılan 17 AKUT gönüllümüzün 22 Mart sabah saatlerinde sağlık, pasaport ve gümrük kontrolleri tamamlandı. Saat 10:00'da ortak ekip brifinginin ardından AKUT; AFAD, UMKE ve Kızılay ile birlikte askeri uçakla 10.30'da Mozambik'e doğru harekete geçti. Yaklaşık 14 saat süren bir uçuş sonrası Başkent Maputo'ya ulaştılar. O gece Maputo'da konakladıktan sonra ekiplerimiz 23 Mart öğle saatlerinde şehrin yüzde 90'ı selden etkilenen Beira'ya ulaştı. Ana kamp kurulumunun ardından yerel yönetimler, Birleşmiş Milletlere bağlı ekiplerle değerlendirme ve brifing toplantıları gerçekleştirildi.

AKUT, misyonu gereği yurt içinde ve yurt dışında oluşabilecek tüm afet ve acil durumlara hazır olarak 23 yıldır nerede ihtiyaç varsa vakit kaybetmeden yardıma koşmaya devam ediyor.