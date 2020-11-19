Otizmli bireyler, 'Bizim Otizm Köyü'nde kurslara katılıyor - Son Dakika

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından da restore edilerek kapılarını açan 'Bizim Otizm Köyü'nde otizmli gençler, el sanatından aşçılık kursuna kadar pek çok alanda aldıkları eğitimle hayata tutunuyor.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsisi gerçekleştirilen ve Konyaaltı Belediyesi tarafından da restore edilerek Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği çatısı altında hizmete açılan 'Bizim Otizm Köyü'nde otizmli gençler el sanatları, tarım, aşçılık, müzik ve beden eğitimi kursları ile hayata sıkı sıkıya bağlanıyor. Akdamlar Mahallesi'nde hizmet veren Bizim Otizm Köyü'nde 14 öğretmenle 42 otizmli gence eğitim verdiklerini dile getiren Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal, çeşitli aktivitelerle bu gençleri hem hayata hazırladıklarını hem de ailelerin yükünü hafiflettiklerini söyledi.

Bizim Otizm Köyü'nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Perihan Bal, "Zorunlu eğitim dışında kalan öğrencilerimiz, aileleriyle pasif zaman geçirmek yerine burada daha aktif zaman geçirebiliyor. Çocuklarımıza burada farlı kurslar açtık. Onların hoşuna giden el sanatları, olmazsa olmazımız spor, aşçılık, tarım ve hayvanlarla terapi kursumuz var. Mutfakta kendi karınlarını doyurabilecekleri basit yemekler yapmayı öğretiyoruz. El sanatları kursunda el becerilerini geliştirebilecekleri, vakitlerini güzel geçirebilecekleri ahşap boyama, örgü, taş boyama gibi onların sevdiği kursları yapmaya çalışıyoruz. Negatif enerjilerini sporla atıp, evlerine pozitif şekilde gönderiyoruz. Bakım-onarım, temizlik, ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayan Konyaaltı Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Buranın bütün döngüsü büyük ölçüde Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu anlamda Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sevgi anlayışı ile yaklaşılmalı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen otizmli bireylere acıma ve merhamet hisleri ile değil, sevgi ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini kaydetti. Başkan Esen, "Her gün bir saat özel eğitim programına alınan otizmli bireylerin gelişimlerinde inanılmaz iyileşmelerin yanı sıra sosyal yaşamlarında da olumlu değişiklikler dikkati çekiyor. Onlar bizim canımız. Onlara yaşamlarını adayan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle yapımı büyük ölçüde tamamlanan HayatPark içerisinde otizm merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - ANTALYA