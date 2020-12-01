Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın - Son Dakika

Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın

01.12.2020 14:08

Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın Eskişehir'de 112'ye gelen gereksiz çağrıların oranı yüzde 68'e ulaştı Acil Tıp Teknisyeni Ergün Tuna: "Trafikte yol vermeme sorunu çok yaşıyoruz" Acil Tıp Teknisyeni Sevda Biçer: "Bu süreç hayatımızda değişikliklere neden oldu" Çağrı merkezi Aycan...

Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın

Eskişehir'de 112'ye gelen gereksiz çağrıların oranı yüzde 68'e ulaştı

Acil Tıp Teknisyeni Ergün Tuna:

"Trafikte yol vermeme sorunu çok yaşıyoruz"

Acil Tıp Teknisyeni Sevda Biçer:

"Bu süreç hayatımızda değişikliklere neden oldu"

Çağrı merkezi Aycan Ergül:

"Test sonucunu öğrenmek için bizi arıyorlar"

Doktor Bülent Bozkurt:

"112'yi meşgul etmeyelim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yılda 300 bin çağrı alan 112 Acil Sağlık çağrı merkezinde gereksiz aramaların oranı yüzde 68'e çıkarken, şehir genelinde 65 bin vatandaş yıl içinde ambulans servisinden yararlanıyor.

Eskişehir'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayan sağlık çalışanları sorunlarını anlatan bir video hazırladı. Korona virüs sonrasında 112 Acil Sağlık çağrı merkezine gelen sayı yüzde 60 artmış durumda. Gelen çağrılar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri yaklaşık 4 buçuk dakikada vakalarına ve hastalarına ulaşabiliyor. Eskişehir'de yıllık yaklaşık 65 bin hasta ambulanslardan faydalanıyor. Her bin kişiden 75'i her yıl ambulans kullanmış oluyor. 112 acil çağrı hattına ise 300 bin ihbar geliyor. Bunların yüzde 68'i ise gereksiz çağrı olarak dikkat çekiyor.

"Trafikte yol vermeme sorunu yaşıyoruz"

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde ambulans şoförü ve ATT olarak 14 yıldır görev yapan Ergün Tuna, Zaman zaman trafikte yol vermeme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi yayaların yaya geçitlerinde sirenler ve tepe lambalarımız açıkken bizden yol vermemizi istiyorlar. Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi yol vermeme durumu. Bunun sebebi de sürücülerin camları kapalı müzik son ses açık ve telefonla konuştuğu esnada bizi görsel ve işitsel olarak fark edemiyorlar. Bu da hastaya ya da hastaneye ulaşmada gecikmelere neden oluyor" dedi.

"Hayatımızda çok değişiklikler oldu"

Acil Tıp Teknisyeni Sevda Biçer, mesleğini severek yaptığını söyledi. Tüm sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayan Biçer, korona virüsle savaşırken kendi hayatlarında da bazı değişiklikler olduğunu ifade ederek, "Pandemi süreci ile beraber tüm dünyanın Covid-19 ile savaştığı gibi biz sağlık personeli de Covid-19 ile savaşıyoruz. Pandemi hem sosyal yaşantımızda hem de çalışma hayatımızda birtakım değişikliklere neden oldu. Pandemi süreci ile beraber bizlerde kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladık. Hem kendinizi hem de diğer bireyleri korumak amacıyla kullanıyoruz. Ülkemizde mart ayından itibaren görülen ilk vakadan sonra kesin Covid-19 tanısı almış veya belirtiler gösteren hastaları naklettikten sonra ambulansımızda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyorduk" diye konuştu.

'Test sonucunu öğrenmek için bizi arıyorlar"

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrı karşılayan Aycan Ergül, gereksiz çağrıların yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Pandemi süreciyle birlikte arayan kişilerin test sonuçlarını bile 112 Acil Çağrı Servisi'ne sorduğunu anlatan Ergül, şunları söyledi:

"Pandemiden önce en çok savaş verdiğimiz konu acil olmayan çağrılar. Pandemi ile birlikte bunların yanında karantinada olan temaslı olan Covid-19 olan hastaların bizi arayarak test sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenlerde arıyor. Kullanacakları ilaçların nasıl kullanmaları gerektiği gibi böyle sorulara maruz kaldık. Bu gibi durumlarda hastalar Covid-19 çağrı merkezini arayarak kendileri bilgilenebilirler. Böylelikle 112 acil çağrı hattını meşgul etmeyeceklerdir"

"112'yi meşgul etmeyelim"

Komutan Kontrol Merkezi'nde doktor olarak görev yapan Bülent Bozkurt da 22 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını söyledi. Komuta Kontrol Merkezi'nde normal şartlarda 2 doktor ve 8 çağrı karşılayıcı olarak çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, "Pandemi sürecinde vaka sayımızın yüzde 50 civarında artması nedeniyle bizde doktor sayısını 3'e çağrı karşılayıcı arkadaşların sayısını da 12'ye çıkarttık. Pandemi sürecinde çağrılarımızın yüzde 70'ini olası ya da şüpheli Covid vakaları oluşturuyor. Biz de normal sorularımıza ek olarak hastanın ateş, öksürük, solunum sıkıntısı varsa diğer kronik hastalıkları ile ilgili bilgiler istiyoruz hastalardan. Ayrıca hasta en kısa sürede ulaşabilmek için adres bilgisinin tam ve net olması bizim için çok önemli. Acil sağlık hizmetleri haftasında herkesin kaliteli bir sağlık hizmeti ne zamanında ulaşabilmesi için lütfen gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın
Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın
Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın
Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın

Koronavirüs, Eskişehir, 112 Acil, 112, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Onlar can kurtarırken siz 'gereksiz' olmayın - Son Dakika


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