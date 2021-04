Onlar çocukluklarından itibaren lösemiyle mücadele ettiler. - Son Dakika

İlk günden itibaren LÖSEV ellerinden tuttu ve hep yanlarında oldu.

Lösemi, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın olan kanser türü. Lösemili çocuklar yaşıtları gibi oyunlar oynayamıyor, okula gidemiyor, koşup oynamak, hayata karışmak onlar için imkânsız hale geliyor.

Bunu yaşayarak öğrenen ve artık iyileşen LÖSEV Gençleri, şimdi lösemi ile mücadele eden kardeşleri için var güçleri ile çalışıyor. Gençler farkındalık yaratmak için, ufacık bir desteğin hasta bir çocuğu nasıl hayata bağladığını anlatmak için tüm Türkiye'de sahalara çıkıyor, kamuoyu bilinçlendirmeleri yapıyor. Artık löseminin bir kader olmadığını, her desteğin çok kıymetli olduğunu anlatan LÖSEV Gençleri, tedavide moral ve motivasyonun çok önemli olduğuna da dikkat çekiyor. Hayırsever bağışçılara seslenen LÖSEV 'in iyileşmiş Gençleri "Verdiğiniz her destekle lösemili bir çocuğun ve annesinin yüzünde kocaman bir gülümsemeye vesile olduğunu unutmayın" diyerek vatandaşları bilinçlendiriyor.

Diğer taraftan Ramazan boyunca LÖSEV hastaları ve ailelerine iletilecek binlerce koli, gıda yardımı için aylar öncesinden başlayan çalışmaların son ayağı olan koli hazırlama çalışmalarında da aktif görev alan çocuklar, kardeşlerine gıda paketlerini elleriyle hazırlıyorlar. Ramazan bereketini yaşayacak çocuklar ve aileleri için sevgilerini de içine koydukları binlerce koli mutluluk paketlerini yola çıkarıyorlar.

LÖSEV Sadece Tedavi Gören Çocukların değil İyileşen Gençlerin de Yanında

LÖSEV, lösemi ile mücadele esnasında sosyal yaşantı ve eğitimlerinden geri kalan gençlere destek olmayı da sürdürüyor. Sağlık Vakfı olmanın yanı sıra eğitim vakfı da olan LÖSEV, tedavi süresince destek verdiği tüm çocuklara iyileştikten sonra da kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar tanıyor. Bu gençler eğitim programları ile geleceğin doktorları, avukatları, mühendisleri, gazetecileri olmaya hazırlanıyorlar.Yurt dışı ve yurt içi gezilerinden kamplara kadar tüm etkinlikler gençler için gençlerle birlikte hazırlanıyor ve hayata geçiriliyor.