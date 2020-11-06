Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak - Son Dakika

Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak

06.11.2020 08:53
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak, System.String[]

ELAZIĞLI Nevzat Yentur (70), kentin kültürel değerlerinden biri olan ve her bir köşesi farklı bir anlam ifade eden 8 köşeli kasketi 60 yıldır el emeğiyle üretmeye devam ediyor.

ELAZIĞLI Nevzat Yentur (70), kentin kültürel değerlerinden biri olan ve her bir köşesi farklı bir anlam ifade eden 8 köşeli kasketi 60 yıldır el emeğiyle üretmeye devam ediyor. Yentur, kentte 8 köşeli kasketi yapan 4 kişi kaldığını belirterek, "Yoğun bir hizmet verdik vatandaşlarımıza. Fakat bizler bırakınca bu iş bitecek" dedi.

Elazığ'ın sembollerinden biri olmasına rağmen artık eskisi gibi rağbet görmediği için üretimi bitme noktasına gelen 8 köşeli şapkanın yaşaması için Nevzat Yentur, 60 yıldır el emeğiyle üretime devam ediyor. Mesleğe 1955 yılında çırak olarak başladığını anlatan Yentur, Elazığ'da daha önce 15 kişinin 8 köşeli kasket ürettiğini söyledi.

'BİZLER DE BIRAKIRSAK BU İŞ BİTECEK'Şu an sadece 4 kişi tarafından üretimin yapıldığını ifade eden Yentur, "Bu şapkayı çok uğraşarak yapıyoruz. Kullanıcıları azaldı. Kullanmayanlarda başka illerdeki yakınlarına hediye olarak gönderiyor. Biz de bu sayede kazanıyoruz. Şu an Türkiye'nin her yerine bu şapkaları gönderiyoruz. Bazı alıcılar duvara hatıra olması için asıyorlar. Bizler de neredeyse yolun sonuna geldik. Çünkü yaşımız da artık geçti. Yoğun bir hizmet verdik vatandaşlarımıza fakat şu an bizler de bırakırsak, bu iş bitecek. 60 yıldan fazladır bu işin içerisindeyim" dedi.  Şapkaya ilginin azaldığını anlatan Yentur, 8 köşenin anlamını ise şöyle anlattı:

"8 köşe yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçak gönüllülük ve doğruluğu gösteriyor. Şu an şapkaya şehir içerisinde ilgi az. Eskiden şapka kanunu vardı, Atatürk'e Allah rahmet eylesin, bu şapka kanununu çıkarmıştı. Her yıl dönümünde bu kutlanırdı."


Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak
Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak

Elazığ, Şapka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Onlar da bırakınca Elazığ'da 8 köşeli kasket üreten kalmayacak - Son Dakika


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