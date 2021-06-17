Üye Girişi
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor - Son Dakika

Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor

17.06.2021 10:40
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor, System.String[]

Kocaeli'nin tek pet kuaföründe evcil hayvanlara bakım, banyo, tıraş, tırnak kesimi ve fön işlemleri yapılıyor.

Kocaeli'nin tek pet kuaföründe evcil hayvanlara bakım, banyo, tıraş, tırnak kesimi ve fön işlemleri yapılıyor. Anestezi uygulanmadan yapılan bakım işlemleri sırasında ise renkli görüntüler oluşuyor.

İstanbul'da 1993 yılından bu yana pet kuaförde çalışan Ramazan Arslan, Kocaeli'de böyle bir hizmetin olmadığını öğrenince, saha araştırması yapmak için İzmit'e geldi. Vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu öğrenen Arslan, daha sonra İzmit'e kentin ilk pet kuaförünü açtı. Pet kuaföre getirilen kedi ve köpekler, hijyenik bir dizi işlemden geçiriliyor. Aynı zamanda Ramazan Arslan'ın pet kuaförüne getirilen hayvanlara bakım işlemleri sırasında anestezi uygulanmıyor.

Banyo yaptırılan, havluyla kurutulan, fön çekilen ve saçlarına toka takılan kedi ve köpekler, sevimli halleriyle de yüzleri gülümsetiyor.

"Uzaklardan gelenler oluyor"

Bu işe İstanbul'da başladığını söyleyen Ramazan Arslan, 10 ay önce İzmit'e gelerek, Kocaeli'nin ilk pet kuaförünü açtığını belirtti. Arslan, "Yeni yeni işler oturmaya başlıyor. Anestezi kullanmadan, uyutmadan, sakinleştirici vermeden sevgiyle işimizi yapıyoruz. Yeni yeni ilgi olmaya başladı. İnsanlar İstanbul'a götürüyordu, burada da olduğunu öğrenince bizi tercih etmeye başladılar. Kocaeli'nin ilçelerinden, Yalova'dan, Sakarya'dan gelenler var. Hep uzaklardan geliyorlar. Duydukça geliyorlar" dedi.

"İşlemleri yaklaşık 2 saat sürüyor"

Ramazan Arslan, her türlü kedi ve köpeklerle ilgilendiklerini kaydederek, "Model tıraşı, orijinal tıraş, özel ırk tıraşları yapıyoruz. Hayvanı uyutmadan ve sakinleştirici vermeden yapıyoruz. Köpeğin tıraşına, cinsine ve modeline göre işlemin uzunluğu da değişiyor. Ortalama 1 buçuk saat ile 2 saat arası vakit alıyor. Etiler'de zaten çalışıyorduk. Etiler'e Kocaeli'den müşteri geliyordu, burada olmadığını söylediler. Bizde geldik ön araştırma yaptık. Bir talebin olduğunu fark ettik. Pandemi dönemi olması biraz sıkıntılı, onu aşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

17 günlük tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamalarında pet kuaföründe kapalı tutulduğunu dile getiren Arslan, "Bu bizi etkiledi. Cumartesi ve pazar, pet kuaförün iş yaptığı günlerdir. Hafta sonu insanlar köpeklerini gezdirdikten sonra temizleyip evine götürmek istiyor. Ama yasaklar olduğu için maalesef kapalı kaldık" diye konuştu.

180-200 TL arasında değişiyor

Fiyat konusuna da değinen Ramazan Arslan, "Ortalama maliyeti yapılan işleme göre değişiyor. Tıraşı, banyosu, tırnak kesimi, kulak bakımı hepsi içinde 180-200 TL arasında gibi bir fiyatı var. Tabi bu tıraşına ve modeline göre değişiyor" dedi. Pet kuaför dükkanın ilgi çektiğini anlatan Ramazan Arslan, şöyle konuştu:

"Merak ediyorlar, burada bu işi bilmeyen insanlar var. 'Böyle de bir iş var mı?' diyorlar. Tabii ki de var. Aynı zamanda anestezi konusunda çok önemli. Anestezi yapılırsa hayvan uyur ve ömründen çalmış olursunuz. Sakinleştirici iğneler böbreklere, karaciğerlere zarar veriyor. Biz buna karşıyız. Her tıraşta, her banyoda uyuttuğumuz zaman senede 3,4 kez iğne vurulmak zorunda bırakılacak. Hayvan sahipleri bizi izlediği zaman kendileri de fark ediyor. Güvenerek bize bırakıyorlar" - KOCAELİ

Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor
Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor

Ramazan Arslan, İstanbul, Kocaeli, Etiler, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı 10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek 10:37 Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek Kendilerine 10:23 Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu
AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda 10:10 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı 09:55 Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu 09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu
Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı 01:19 Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafını paylaşan Banu Alkan'a yorum yağdı 00:04 Gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafını paylaşan Banu Alkan'a yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı
10:42 Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor
10:26 Dolar bugün yükselişte, 8,61'den işlem görüyor
10:22 Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu
10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
10:09 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda
10:05 Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı
09:50 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü
09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu
Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı         
10:49
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Dolar bugün yükselişte, 8,61'den işlem görüyor Dolar bugün yükselişte, 8,61'den işlem görüyor         
10:27
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık         
10:04
İstanbul'da baltalı sopalı yol verme kavgası! Dehşet anları saniye saniye kamerada İstanbul'da baltalı sopalı yol verme kavgası! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:52
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 10:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Onlar da güzelleşmek için kuaföre koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement