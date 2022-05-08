Onlar da yaban hayatının anneleri - Son Dakika
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Onlar da yaban hayatının anneleri

08.05.2022 11:53

Onlar da yaban hayatının anneleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde özel bir video paylaştı.

Onlar da yaban hayatının anneleri

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde özel bir video paylaştı. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaban hayatının anneleri ve yavruları yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla bir video paylaşıldı. 'Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın tek sahibi annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' notuyla paylaşılan görüntülerde fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları ve yavruları yer alıyor.

Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri

YORUMLAR
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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Onlar da yaban hayatının anneleri - Son Dakika


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