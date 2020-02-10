onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1 - Son Dakika

onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1

6 saat önce

ONLAR DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLU İSTANBUL BOĞAZI'NIN KAHRAMANLARI 1 (Havadan görüntüler)

ONLAR DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLU İSTANBUL BOĞAZI'NIN KAHRAMANLARI 1 (Havadan görüntüler)

onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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