Son Dakika › Güncel › onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1 - Son Dakika
onlar dünyanın en zorlu su yolu istanbul boğazı'nın kahramanları 1
6 saat önce
ONLAR DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLU İSTANBUL BOĞAZI'NIN KAHRAMANLARI 1 (Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
ONLAR DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLU İSTANBUL BOĞAZI'NIN KAHRAMANLARI 1 (Havadan görüntüler)
Son Dakika Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak