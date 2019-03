Onlar İddialı Kadınlar, Listenin Zirvesindeler!

Listenin zirvesindeki Ariana Grande'yi Billie Eilish ve hemen ardından da global bir süper star Lady Gaga takip ediyor. Türkiye'nin Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı Top 3 listesinde zirvede Sezen Aksu yer alırken, popun kraliçesini global listedeki iki isim Ariana Grande ve Billie Eilish takip ediyor. Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı Top 10 listesinde, Dua Lipa'dan Gülşen'e, Sia'dan Ebru Gündeş'e global ve lokal pek çok kadın sanatçı bulunuyor.

Spotify'ın podcast yelpazesi gün geçtikçe genişlerken gerçek suç içeriklerinden ziyade günlük konuları ve kadının güçlendirilmesi gibi alanları gündeme taşıyan, kadınların liderlik ettiği podcast'ler de artıyor. Karen Kilgariff and Georgia Hardstark gibi komedyenler tarafından hazırlanan gerçek suç komedi serisi My Favorite Murder, yılın başından itibaren elde ettiği dinlenme saatine dayanarak Spotify'ın en popüler podcast'i olarak öne çıkıyor. Crime Junkie ikinci sırada yer alırken Christine Schiefer and Em Schulz tarafından hazırlanan And That's Why We Drink ise Spotify'in en popüler podcast listesinde üçüncü sıraya yerleşiyor.