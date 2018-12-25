Son Dakika Haberleri: Onlar Ne Üniversite Öğrencisi Ne de Turist

Onlar Ne Üniversite Öğrencisi Ne de Turist

1 saat önce

Dünya'nın pek çok ülkesinde ürettikleri araç üstü ekipmanlarla Türkiye'de bir çok ilki başaran OKT, çalışanları için düzenlediği çeşitli sosyal etkinliklerle de dikkat çekmeye başladı.

Onlar Ne Üniversite Öğrencisi Ne de Turist, System.String[]
Dünya'nın pek çok ülkesinde ürettikleri araç üstü ekipmanlarla Türkiye'de bir çok ilki başaran OKT, çalışanları için düzenlediği çeşitli sosyal etkinliklerle de dikkat çekmeye başladı. Çalışanlar için özel geceler düzenleyen, zaman zaman da tatil programları ve kaynaşma geceleri düzenleyen OKT firması şimdi de kentin tarihini yakından tanımaları için bu defa personelini müzelere gezdirmeye başladı. Toplu olarak müze gezisi yapan OKT çalışanları bu defa Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezerek mesai yaptı.

Aydın'da faaliyet gösteren üstyapı sektörünün öncüsü OKT Trailer çalışanları Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışanlarından oluşan grup, ören yerlerindeki kazılardan çıkarılan ve 8 bin yıllık geçmişi olan antik dönem eserlerine hayran kaldı.

Uzman Arkeolog Handan Özkan'ın rehberliği eşliğinde müzeyi gezen çalışanlar burada bulunan eserleri incelerken Aydın'ın zengin tarihine şahit oldu.

Aydın Arkeoloji Müzesi ziyareti ile ilgili olarak açıklama yapan OKT Trailer beyaz yaka çalışan temsilcisi Onur Karcı, "2012'de yeni yerinde açılan ve içinde bulunduğumuzun ilin kültürel miraslarını barındıran Aydın Arkeoloji Müzesi'nde, heykeller, lahitler, mezar stelleri, sütunlar, sütun başlıkları, yazıtlı steller ve çeşitli dönemlere ait taş eserleri yerinde inceledik. Bize rehberlik yapan Handan Hanımın da zengin tarihimiz hakkında anlattığı açıklamalarla tarihi bilgi birikimimizi arttırma şansı elde ettik. Bulunduğumuz çevreyi, tarihi ve kültürel yapısını daha iyi tanımak, grup içi motivasyonu arttırmak ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz bu kültürel gezimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlik sonrasında toplanan OKT çalışanları gezi sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekimi yaparak gezi programlarını sonlandırdı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Güncel
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