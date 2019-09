Onlar ormanların atlı koruyucuları

Belgrad Ormanları'nda 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluşan "Atlı Orman Koruma" ekipleri, yangınlara ve olası orman sabotajlarına karşı teyakkuzda. Pilot uygulama olarak başlanan Belgrad Ormanları'nda yaklaşık 5 aydır görev yapan ekipler, son günlerde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, belirlenen alanların dışında mangal yapılmasına izin vermiyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda "Atlı Orman Koruma" uygulamasını hayata geçirdi. 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluşan atlı koruma ekipleri, mesire alanlarında yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı teyakkuzda. Hafta sonları görev yapan atlı birlikler, belirlenen alanların dışında mangal yapanları uyarıyor. Sabah 09.00'da göreve başlayan ekipler, akşam yoğunluğun azalması ile mesailerini tamamlıyor. Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu ifade edilirken, şu andaki atlı muhafaza birliklerinin kıyafetlerinin modernize edildiği belirtildi. Ekipteki memurlara bir buçuk ay süren at biniciliği eğitimini Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri verdi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurları at biniciliği sertifikası almaya hak kazandı. Uygulama beklenen başarıyı gösterdiği takdirde yurt geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Atlı birlikleri ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemeyip anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılıyor. Birçok çocuk atları görünce koşarak yanlarına gelip atları sevmek istiyor. Atlı koruma memurları görev yaptığı alanlarda vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.

"ATLI BİRLİKLERİMİZ HALKIN SEMPATİSİNİ KAZANIYOR"

Atlı koruma memurlarının vatandaşların ilgi odağı olduğunu ifade eden Bahçeköy Orman İşletme Müdürü Fatih Altunordu, "Orman muhafaza memuru arkadaşlarımız Ankara'da Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde 1,5 aylık bir eğitim alıyorlar. Bu eğitim içerisinde doğada karşılaşabilecekleri her türlü vakalar hakkında eğitim gördüler. Atlı birlikler vatandaşlarımıza güven veriyor. Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren atlı birlikler vardı. Ancak günümüz koşullarında atlı birlikler yerini teknolojiye bıraktı. Ancak hem nostaljinin yaşatılması hem de vatandaşlarımızın orman muhafaza memurlarımızın bir bütün olması açısından tekrar bu atlı birliklerin oluşumu sağlandı. 2018 yılında bu tebliğ yayınlandı. 2019 yılında İstanbul'daki Belgrad Ormanları'nda 6 muhafaza memurumuz Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğümüzde görevlendirildi ve 5-6 aydır atlı olarak görevlerini yapıyorlar. Belgrad Ormanları'nda yoğunluk genelde hafta sonları olduğu için atlı birliklerimiz hafta sonu görev yapıyorlar. Hafta sonu sabah 9'da buraya geliyorlar. Akşam yoğunluğun azaldığı saatlere kadar burada kalıyorlar. Daha sonra konakladıkları yerlere dönüyorlar. Atlı birliklerimiz halkın sempatisini kazanıyor. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızı görmedim. Vatandaşlardan beraber fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor, onları kırmıyoruz tabii" dedi.

"ATLARA BİNMEDİĞİMİZ ZAMAN ONLARI ÖZLÜYORUZ"

Bahçeköy Orman İşletme'de görevli Nuh Çelik, "Vatandaşların yoğun olduğu saatlerde ve bölgelerde görev yapıyoruz. Çoğu vatandaşımız bizi görünce koşarak yanımıza geliyor. Telefonları ile fotoğrafımızı çekiyorlar. Çocukları ile birlikte fotoğraf çekilmek istiyorlar. Biz silahlı olarak görev yaptığımız için vatandaşlarımız kendilerini güvende hissediyorlar. Bizim asıl görevimiz korumak olduğu için insanlar bize bu sebepten dolayı da güven duyuyorlar. Atlar hisli hayvanlardır, eğitim sırasında bize ilk öğretilen şey atlar ile irtibat kurmamız gerektiğidir. Atlar bizim hislerimizi çok iyi hissettiği için atlar ile birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Atlara binmediğimiz zaman onları özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞİRİN VE GÜZELLER, SANDIĞIMDAN DAHA BÜYÜKLER"

Ailesi ile birlikte Belgrad Ormanları'na pikniğe gelen Demir Ertan, "Ailemle birlikte piknik yaparken atları gördüğüm gibi koşarak yanlarına gittim. Çok şirin ve güzeller, sandığımdan daha büyük olduklarını gördüm. Ben daha önce minik olan atları görmüştüm, bunları görünce biraz korktum. Yanlarına yaklaşınca aralarında kalacağımı düşündüğüm için biraz korktum" diye konuştu.

"İLK DEFA GÖRDÜK, SÜREKLİ GELİYORUZ"

Torunu ile birlikte atları seven Kadriye Yumak, "Biz Bayrampaşa'da Ada Park'ta torunumuzu ata bindiriyorduk. Torunum orada da görmüştü ve çok sevmişti atları. İlk defa gördük, sürekli geliyoruz. Torunum da çok sevindi atları görünce" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Sevban Sevkal/İHA)