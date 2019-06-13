Onlar sokak hayvanlarının "süper kahramanı"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Seyir halindeki aracında saldırıya uğradı... O anlar kamerada

Bakıcısına 20 milyon lira bırakan ünlü iş adamı tek bir şey istemiş!